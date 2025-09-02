Muchos hábitos cotidianos que las personas hacen diariamente, son ejecutados sin pensarlo demasiado.

Una de estas costumbres, es cuando algunos tienden a ordenar los billetes de mayor a menor en su billetera.

Si bien pareciera ser una simple acción, esto podría decir mucho de la persona según la psicología.

Este es el significado de ordenar los billetes de mayor a menor en la billetera, según la psicología

De acuerdo con la psicología, el gesto de ordenar los billetes de mayor a menor implica que las personas tienen una alta valoración del orden y la estructura, sostienen en el medio trasandino El Cronista.

Además, habla de la limpieza y el orden en la vida que tienen las personas que realizan este hábito en su día a día. En esa misma línea, se relaciona personas que buscan la estabilidad emocional y el control personal.

Sumado a lo anterior, entre los significados que se relacionan a realizar este orden de billetes, está: la reducción de estrés, perfeccionismo, actitud conservadora y la intención de evitar errores por parte de las personas.

No obstante, existen casos más extremos en que dicha situación tiene un significado más profundo.

En concreto, la psicología apunta a que ordenar los billetes de mayor a menor, de forma compulsiva, también podría anunciar un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).