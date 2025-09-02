;

VIDEO. Esta es la mejor etapa de la vida de las personas, según experto en psicología

El psicólogo español, Rafael Santandreu, expresó a través de sus redes sociales su pensamiento de vida. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Esta es la mejor etapa de la vida de las personas, según experto en psicología

Todas las personas del mundo han atravesado algún momento de felicidad a lo largo de sus vidas.

Cuando se pregunta “¿Cuándo es el momento más feliz de tu vida?“, es probable que las respuestas sean diversas si se le pregunta a varias personas.

No obstante, un experto en psicología dio a conocer cuál es el momento más feliz a lo largo de la vida de las personas.

Esta es la mejor etapa de la vida, según experto en psicología

En concreto, el psicólogo español y autor de varios libros de autoayuda, Rafael Santandreu, compartió a través de sus redes sociales su perspectiva sobre cuándo es la mejor etapa de la vida.

Concretamente, el especialista asegura que “el secreto no está en la edad, sino en un cambio de mentalidad”.

“Mucha gente piensa que la mejor etapa de la vida es la infancia o la juventud.Pero te diré algo: la mejor etapa es cuando uno empieza a pensar bien”, sostiene Santandreu.

En esa misma línea, el psicólogo argumenta que “la que yo creo es quela mejor etapa de la vida de una persona es cuando empieza a pensar correctamente, a dejar de quejarse y apreciar las cosas increíbles, mágicas, incluso espirituales, que hay a tu alrededor en cada momento”.

Cuando decides hacer esto, te pones a hacerlo con toda intensidad y toda profundidad empieza a hacer efecto en tu mente. Esa empieza a ser la mejor etapa de tu vida, mucho mejor y más feliz e intensa de cuando eras niño, eras adolescente o cuando sea. Cuando empiezas a pensar correctamente”, cerró el especialista.

