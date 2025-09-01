;

Servel acepta candidatura a diputado de Daniel Jadue, previo a pronunciamiento del Tribunal Electoral

El organismo asimismo rechazó 3 candidaturas al Senado y 43 a la Cámara de Diputados, pertenecientes a distintas colectividades.

Servel acepta candidatura a diputado de Daniel Jadue, previo a pronunciamiento del Tribunal Electoral

El Servicio Electoral (Servel) informó que aceptó 127 candidaturas al Senado y 1.091 a la Cámara de Diputadas y Diputados para las elecciones de 2025. Entre las postulaciones aprobadas figuran la del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien competirá por el Distrito 9 de la Región Metropolitana, y la del diputado Miguel Ángel Calisto, que buscará un escaño senatorial por Aysén bajo el pacto Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

Ambas inscripciones se concretan pese a procesos judiciales en curso. En el caso de Jadue, la semana pasada se confirmó la acusación del Ministerio Público en el “Caso Farmacias Populares”, por los delitos de fraude al fisco reiterado, cohecho, estafa y un delito concursal. Respecto de Calisto, está acusado por presunto fraude al fisco y la Corte de Apelaciones de Coyhaique ordenó su desafuero, resolución que aún debe revisar la Corte Suprema.

El Servel precisó que la verificación del cumplimiento de requisitos se realiza a la fecha de cierre de la declaración de candidaturas (21 de agosto), y que el requisito del derecho a sufragio considera las actualizaciones del Registro Electoral hasta su cierre (28 de junio de 2025). Bajo esos parámetros también fue aceptada la repostulación al Senado de la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón (Maule), y la candidatura a diputado por el Distrito 10 del exfutbolista Jean Pierre Bonvallet, independiente en cupo del Partido Social Cristiano (PSC). Esta última postulación ha generado reparos públicos por antiguas causas que hoy no están vigentes.

En el plano presidencial, quedaron aceptadas las candidaturas de Johannes Kaiser, Franco Parisi, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés. A ellas se suma Jeannette Jara (PC), cuyo paso a la papeleta fue automático por haber ganado las primarias oficialistas.

El organismo asimismo rechazó 3 candidaturas al Senado y 43 a la Cámara de Diputados, pertenecientes a distintas colectividades. Las reclamaciones e impugnaciones a estas resoluciones pueden presentarse ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) hasta el sábado 6 de septiembre.

