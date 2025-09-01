Plaza ADN: ¿Qué falló en la negociación del tratado que busca bajar la contaminación por plástico?

En este capítulo de Plaza ADN, Lucía López conversa con el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, quien estuvo en Ginebra, en la quinta ronda de negociaciones que buscaba avanzar en un ambicioso tratado que ayude a disminuir la contaminación por plástico en el mundo.

Chile forma parte del HAC, High Ambitiou Coalition, un grupo de más de cien países que quiere que el tratado no solo aborde el reciclaje sino también la necesaria disminución de la producción de nuevo plástico en los próximos años.

Representantes de estos países y otras organizaciones internacionales y de la sociedad civil señalan que esto último es clave para que las negociaciones se den por concluidas solo si se llega a un documento que no sea meramente declarativo sino que permita efectivamente que los países trabajen comprometidamente por la contaminación que genera este producto que tiene al petróleo como materia prima, tanto en tierra como en océanos.

El agua y el cuidado del entorno en Cumpeo

En el segundo bloque de entrevistas, junto a la coordinadora de Gestión del Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo, INAC, Andrea Merino, la periodista conoce la experiencia de una cooperativa de agua potable y saneamiento de Cumpeo. Una empresa sin fines de lucro de la que comunidad es dueña y que además de proveer estos servicios, realizan labores educativas en torno al consumo de agua y el cuidado del entorno.

El modelo de esta cooperativa ha sido tan exitoso que su gerenta general, Cecilia Román, ha estado exponiendo sobre él y compartiendo la experiencia en otros países de la región.

Las cooperativas de agua potable y saneamiento cumplen un rol social que es vital para las comunidades de muchas zonas rurales del país, y contribuyen con el ODS N° 6 de las Naciones Unidas, Objetivo de Desarrollo Sostenible que busca garantizar el acceso al agua limpia y al saneamiento para todos, así como la gestión sostenible de los recursos hídricos.