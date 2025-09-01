;

Padres de influencer que tuvo sexo con más de 1.000 hombres en un día le suplican que deje OnlyFans: “Es degradante”

“¿Hemos hecho algo mal en su educación? Solo hemos tenido momentos buenos y mucho amor”, expresaron.

Cristóbal Álvarez

Padres de influencer que tuvo sexo con más de 1.000 hombres en un día le suplican que deje OnlyFans: “Es degradante”

Los padres de la conocida actriz de OnlyFans, Lily Phillips, habían permanecido en silencio tras la serie de polémicas en que se ha visto envuelta su hija. Eso, hasta ahora.

Concretamente, en el documental Stacey Dooley Sleeps Over, de la BBC, Emma y Lindsay Phillips expresaron su preocupación por la profesión de su hija y por los riesgos a los que podría estar expuesta.

En los últimos meses, Lily ha estado expuesta al revelar que mantuvo relaciones sexuales con 100 hombres en un día. Además de publicar sus exámenes de salud sexual, asegurar que buscaba romper un récord de encuentros en una sola jornada (BBC) y afirmar que no sabía como se contagiaba el VIH.

Revisa también:

ADN

“Estábamos bastante abiertos de mente”

¿Hemos hecho algo mal en su educación? Solo hemos tenido momentos buenos y mucho amor”, expresaron los padres, los que aseguraron que creyeron que su hija solo realizaba fotos o videos sensuales.

En ese contexto, la pareja señaló que toleraron la primera etapa de su carrera con el fin de mantener el vínculo familiar: “Queríamos seguir teniendo relación con ella, estábamos bastante abiertos de mente, pero cuando decidió dar el siguiente paso… no, no”.

Si fuera por dinero, venderíamos nuestra casa. Lilly, podrías tener todo lo que quisieras si lo dejaras ahora mismo”, añadieron.

Finalmente, recalcaron que, de poder hacerlo, cambiarían la profesión de su hija al instante. “Es degradante y nos aseguraríamos de que estuviera segura”, subrayaron.

El documental explica que Phillips, de 24 años, recibiría ingresos mensuales de 330 mil euros, cerca de 370 millones de pesos chilenos.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad