Padres de influencer que tuvo sexo con más de 1.000 hombres en un día le suplican que deje OnlyFans: “Es degradante”

Los padres de la conocida actriz de OnlyFans, Lily Phillips, habían permanecido en silencio tras la serie de polémicas en que se ha visto envuelta su hija. Eso, hasta ahora.

Concretamente, en el documental Stacey Dooley Sleeps Over, de la BBC, Emma y Lindsay Phillips expresaron su preocupación por la profesión de su hija y por los riesgos a los que podría estar expuesta.

En los últimos meses, Lily ha estado expuesta al revelar que mantuvo relaciones sexuales con 100 hombres en un día . Además de publicar sus exámenes de salud sexual, asegurar que buscaba romper un récord de encuentros en una sola jornada (BBC) y afirmar que no sabía como se contagiaba el VIH.

“Estábamos bastante abiertos de mente”

“ ¿Hemos hecho algo mal en su educación? Solo hemos tenido momentos buenos y mucho amor”, expresaron los padres, los que aseguraron que creyeron que su hija solo realizaba fotos o videos sensuales.

En ese contexto, la pareja señaló que toleraron la primera etapa de su carrera con el fin de mantener el vínculo familiar: “Queríamos seguir teniendo relación con ella, estábamos bastante abiertos de mente, pero cuando decidió dar el siguiente paso… no, no”.

“ Si fuera por dinero, venderíamos nuestra casa. Lilly, podrías tener todo lo que quisieras si lo dejaras ahora mismo”, añadieron.

Finalmente, recalcaron que, de poder hacerlo, cambiarían la profesión de su hija al instante. “Es degradante y nos aseguraríamos de que estuviera segura”, subrayaron.

El documental explica que Phillips, de 24 años, recibiría ingresos mensuales de 330 mil euros, cerca de 370 millones de pesos chilenos.