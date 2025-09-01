“Me tiene sin cuidado ser cornuda”: la particular respuesta de Pancha Merino tras ataque de Nicole “Luli” Moreno

El regreso de Nicole “Luli” Moreno a la televisión no pasó inadvertido. Durante su participación en el react de Fiebre de Baile, la fisicoculturista no solo revivió su recordado aquadance, sino que también sacó a relucir una vieja rencilla con Francisca “Pancha” Merino, hoy panelista de Primer Plano.

En la conversación con Claudio Michaux, la modelo aseguró que nunca olvidó un comentario de la actriz en su paso anterior por el programa. Según relató, Merino la habría criticado por romper varias escenografías del show, lo que ella interpretó como una insinuación sobre su peso.

La fisicoculturista no se guardó nada y lanzó duras frases contra la intérprete, aludiendo incluso a episodios de su vida personal. “Siempre me quiso tratar de gorda, por eso está diciendo esto. Está loca… por eso la engañaron”, disparó.

Acto seguido, remató con una sentencia que generó ruido en redes sociales: “Prefiero ser gorda que cornuda”.

Las declaraciones encendieron la polémica y rápidamente se instaló la pregunta: ¿respondería Pancha Merino o preferiría dar vuelta la página?

La respuesta de Merino

La actriz optó por reaccionar, pero lo hizo en un tono muy distinto al esperado. En conversación con Zona de Estrellas, Merino señaló que los dichos de Moreno no le afectan mayormente y que, en lugar de contraatacar, prefiere ver el lado positivo de los conflictos.

“Me tiene muy sin cuidado ser cornuda”, declaró, para luego añadir que las experiencias dolorosas también ayudan a crecer. Además, expresó que si en algún momento dañó a Moreno, le ofrece disculpas sinceras: “Siempre las personas que nos hieren, nos ayudan a salir de la zona de confort y a evolucionar. Y si yo alguna vez la dañé, de corazón le pido perdón”.

La panelista subrayó que ya no es la misma de antes y que en otra época quizás habría reaccionado con dureza, pero que hoy se siente en un proceso distinto, centrada en la calma y en su propia evolución.