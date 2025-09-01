Cada vez es más común que las personas opten por medios de transporte que son menos contaminantes, siendo uno de ellos la bicicleta.

Y es que el transporte de dos ruedas, además de ser más sustentable con el medio ambiente, también es una buena forma en que las personas pueden ejercitarse.

No obstante, hay personas que han sido percibidas transportándose en bicicleta por la vereda, lo cual resulta incómodo y peligroso para quienes caminan a través de ella.

Bajo ese contexto, es que aquellos ciclistas que sean percibidos transitando por la vereda arriesgan multas económicas.

Estas son las multas económicas que arriesgan quienes andan en bicicleta por la vereda en Chile

Transitar en bicicleta por la vereda está solamente permitido en circunstancias específicas. Entre las que están: ser menor de 14 años, ciclistas que viajen con niños menores de 7 años, adultos mayores y personas con discapacidad.

No obstante, quienes no cataloguen dentro de los grupos antes expuestos, no pueden transitar por la vereda. De lo contrario, los ciclistas se exponen a una multa que va desde 0,2 hasta las 0,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Es decir, una multa económica que va desde los $13.853 hasta los $34.632, según el valor de la UTM a septiembre de este 2025.