La Florida abre convocatoria artística para presentarse en su fiesta criolla

Santiago

La Florida abre sus puertas a músicos y bailarines locales y nacionales que quieran ser parte de la muestra folclórica que se prepara para una de sus celebraciones más queridas: la Fiesta Criolla 2025.

Este encuentro, lleno de música, juegos típicos y tradiciones se realizará entre el 17 y el 21 de septiembre en el Gimnasio Municipal , ubicado en Alonso de Ercilla 1276.

Las inscripciones estarán abiertas exclusivamente en línea, a través de la página web y las redes sociales de la Corporación Cultural de La Florida.

El proceso contempla: inicio de la convocatoria el jueves 28 de agosto a las 20:00 horas; cierre el jueves 4 de septiembre a las 23:59 horas; evaluación de postulaciones el 5 y 6 de septiembre; y publicación de los resultados el lunes 8 de septiembre.

Quiénes pueden postular

La invitación está dirigida a músicos, agrupaciones de danza y compañías que trabajen con repertorio de raíz folclórica chilena. Cada presentación deberá tener entre 30 y 40 minutos de duración, y mientras los elencos podrán elegir el día que prefieran, los horarios serán asignados por la organización.

Al respecto el alcalde de La Florida, Daniel Reyes destacó la importancia de generar instancias para mantener las tradiciones. “Más que un evento, la Fiesta Criolla es un espacio de encuentro y memoria que rescata lo mejor de nuestras costumbres. Por eso esperamos que haya mucho interés en querer participar de esta instancia con todo el talento artístico nacional que existe y que estoy seguro será un lujo poder tener en la comuna”, aseguró el edil.

Por su parte la directora de la corporación cultural de La Florida, Carolina Bravo, destacó las bondades del evento.

“La Fiesta Criolla contemplará carritos de comida, exhibiciones de trajes típicos y espectáculos artísticos que se combinarán para dar vida a cinco jornadas que celebran nuestra identidad y ofrecen a vecinos y vecinas un espacio gratuito, familiar y lleno de tradición”. Finalizó.