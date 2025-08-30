Asesinan a tiros a expresidente del Parlamento ucraniano en Leópolis

Durante la jornada de este sábado, la policía de Ucrania informó sobre el asesinato del presidente del Parlamento Andrii Parubii.

En primera instancia, se informó sobre un tiroteo en Leópolis, donde “una personalidad pública y política bastante conocida” murió debido a sus heridas.

Posteriormente, el presidente Volodimir Zelenski confirmó que la víctima fue Parubii, a quien calificó como víctima de un “horrible asesinato”. El mandatario aseguró que se llevará a cabo una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades ucranianas iniciaron un operativo para dar con el autor del ataque.

Cabe destacar que, Parubii había tenido un rol destacado en la política nacional durante las movilizaciones proeuropeas, participando en la Revolución Naranja de 2004 y en el movimiento de Maidán en 2014.