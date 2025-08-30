;

30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

La fecha conmemora a quienes fueron víctimas de desapariciones forzadas, violaciones graves a los derechos humanos, y en 2025 adquiere especial relevancia al cumplirse 50 años del Plan Cóndor, operación de coordinación represiva de los servicios de inteligencia del Cono Sur.

Verónica Villalobos

Santiago

La jornada de este 30 de agosto se recuerda internacionalmente a quienes fueron privados de libertad por agentes del Estado o grupos actuando con su aquiescencia, y cuyo paradero fue ocultado, privándolos de la protección de la ley.

En concreto, la definición que establece la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, indica que “la desaparición forzada refiere al “arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

En América del Sur, los países del MERCOSUR comparten un pasado marcado por la persecución, detención y desaparición sistemática de personas.

Revisa también

ADN

La esperanza hecha norma

Desde su creación en 1991, este bloque regional tiene como pilares la democracia, la paz y los derechos humanos, reforzados a través de instituciones como la RAADH (Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos) desde 2004 y el IPPDH (Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR) desde 2009, encargados de coordinar políticas de memoria, verdad y justicia.

Durante más de 20 años, la RAADH y 15 del IPPDH han impulsado estudios, investigaciones, lineamientos para políticas públicas, capacitación, diálogos sociales, sistemas de información y acciones de comunicación para promover la memoria y la justicia.

En 2023, se aprobó un sello para identificar Sitios de Memoria vinculados a violaciones de derechos humanos durante el Plan Cóndor, utilizado por primera vez en Paraguay para señalizar el Museo de la Justicia y el Archivo del Terror.

Este sello simboliza el compromiso de los Estados de preservar la memoria histórica, combatir la impunidad y el negacionismo, y promover la no repetición.

Este 2025, el IPPDH participará en la actividad virtual organizada por FEDEFAM titulada “La esperanza hecha norma”, que se realizará el 4 de septiembre a las 13:00 horas, destinada a reflexionar sobre la Convención Internacional de Protección contra las Desapariciones Forzadas. La actividad es libre y requiere inscripción previa.

