Día del Gamer: Así nació la primera consola que cambió el entretenimiento en casa

Este 29 de agosto, cuando se celebra el Día del Gamer, es la ocasión perfecta para mirar hacia atrás y recordar los orígenes de una de las formas de entretenimiento más influyentes del mundo: los videojuegos.

La historia comienza en 1972, con el lanzamiento de la Magnavox Odyssey, reconocida como la primera consola de videojuegos de la historia.

Creada por Ralph H. Baer, conocido como el “padre de los videojuegos”, fue una revolución silenciosa que marcó el inicio de una era con éxitos impensados.

Su diseño era simple: carecía de sonido, mostraba gráficos en blanco y negro y usaba tarjetas intercambiables que determinaban los juegos disponibles.

Para hacer la experiencia más atractiva y visual, incluía láminas plásticas de colores que los jugadores colocaban sobre la pantalla del televisor, simulando escenarios como canchas de tenis, tableros de hockey o pistas de carreras.

Entre sus juegos más destacados estaba Table Tennis, un título que sentó las bases de lo que poco después se convertiría en un fenómeno global: Pong, el arcade de Atari que popularizó los videojuegos a nivel mundial.

La Odyssey demostró que los videojuegos podían llegar directamente al hogar, mucho antes de que existieran pantallas planas, gráficos en 3D o conectividad online.

El lanzamiento de esta consola retro no solo marcó la historia del mundo tecnológico, sino que también transformó la cultura del entretenimiento.

Por primera vez, las familias podían compartir una actividad interactiva frente al televisor, una experiencia que hoy parece natural, pero que en la década de 1970 era completamente inédita.

Desde entonces, la industria de los videojuegos ha evolucionado a pasos agigantados: de los rudimentarios gráficos de la Odyssey a las consolas actuales, con mundos virtuales inmersivos, realidad aumentada y competencias online que reúnen a millones de jugadores en todo el planeta.

Sin embargo, para los historiadores y fanáticos, todo comenzó con un invento sencillo que encendió la chispa de la diversión en casa.

En este Día del Gamer, recordar la Odyssey es más que un gesto de nostalgia, es un homenaje a quienes hicieron posible que los videojuegos pasaran de ser una curiosidad tecnológica a una verdadera forma de arte y entretenimiento global.