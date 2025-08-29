;

Plaza ADN: ITA, el modernizado acuerdo entre Chile y la Unión Europea

Lucía López conversó con la embajadora de la Unión Europea en Chile sobre los beneficios del acuerdo ITA

Plaza ADN: ITA, el modernizado acuerdo entre Chile y la Unión Europea

Esta semana, en Plaza ADN, Lucía López conversó con la embajadora de la Unión Europea en Chile, Claudia Gintersdorfer, sobre los beneficios del acuerdo ITA, convenio que mejora las posibilidades para el intercambio comercial sostenible con bajos o nulos aranceles, y que pone foco en cuidado del medioambiente, derechos humanos, género y participación de las mujeres en la economía.

También la entrevistó sobre otros programas dirigidos a estudiantes o profesionales que favorecen el intercambio de conocimientos, ciencia y formación entre la UE y nuestro país.

En un capítulo enfocado en el multilateralismo, se conversó de los beneficios que ha traído la cooperación internacional entre Europa y Chile, pero también de los desafíos que implica el que algunos países estén dificultando la concreción de acuerdos internacionales para frenar o mitigar la crisis climática.

Lo anterior, a propósito del fracaso en las negociaciones realizadas en Ginebra para concordar un tratado que disminuya la producción de plástico. Nuestro panel de Sostenibilidad integrado por el presidente del Comité de Capital Natural de Chile, Víctor Caro, y la gerenta de Desarrollo de Acción Empresas, desarrolló este tema entregando algunos datos de cómo en Chile hay empresas que están avanzando en buenas prácticas de colaboración para una producción más sustentable.

