Nadando, Tu Luz y más: Banda del percusionista de Santaferia presenta adelanto de su nuevo disco

La banda chilena LunesLibre estrena una sesión especial registrada en el estudio KingNoise, en la que adelanta parte del material que formará parte de su próximo disco, actualmente en producción.

LunesLibre es el proyecto indie rock de Richi Fuentes, percusionista de Santaferia, donde también están Felo Rivera (voz y guitarra) y Mauricio Lira, su nuevo integrante, en guitarras.

La sesión incluye tres canciones inéditas, que marcan un nuevo ciclo creativo del grupo.

Tu Luz: una composición íntima y personal de Felo Rivera, vocalista de la banda, inspirada en la partida de su sobrina. AWEONAO: un tema lúdico y cargado de ironía que refleja con humor esos momentos en que “la cagamos” en la vida cotidiana. Nadando: homenaje a Mac Miller, donde LunesLibre reversiona en español un tema del rapero estadounidense, llevándolo a su propio lenguaje sonoro.

Con esta sesión, LunesLibre confirma la renovación de su sonido y abre camino hacia un álbum que será lanzado a fines de este año, construido “desde cero” con Mauricio Lira, en un proceso colaborativo y fresco.

La sesión se estrena este viernes a las 20:00 en el canal de Sesiones KingNoise: