Día del Gamer: estos son los últimos 10 videojuegos ganadores del Game of the Year (GOTY)

En el marco del Día del Gamer, resulta inevitable mirar hacia atrás y recordar cuáles han sido los videojuegos que han marcado tendencia durante los últimos años.

A lo largo de la historia son varios los títulos que han dejado una huella imborrable. Pero solo algunos pocos han logrado quedarse con el galardón al Game of the Year (GOTY) en The Game Awards.

A continuación te contamos cuáles fueron los últimos 10 ganadores del GOTY:

Astro Bot (2024)

El adorable robot de PlayStation dio un golpe inesperado al imponerse como el mejor juego del año. Con una propuesta de plataformas creativa, llena de humor, referencias al universo de Sony y un despliegue técnico brillante, Astro Bot sorprendió a crítica y público.

Baldur’s Gate 3 (2023)

El regreso triunfal del rol clásico. Larian Studios llevó el universo de Dungeons & Dragons a un nivel sin precedentes, con decisiones narrativas profundas y combates estratégicos por turnos que revolucionaron el género.

Elden Ring (Elden Ring)

El aclamado título de FromSoftware, en colaboración con George R. R. Martin, redefinió el concepto de mundo abierto con su oscura fantasía y desafiantes combates, conquistando a crítica y jugadores.

It Takes Two (2021)

Hazelight Studios sorprendió con una propuesta cooperativa que mezcla plataformas, puzzles y narrativa emotiva sobre la familia y la reconciliación, demostrando la fuerza del juego en pareja.

The Last of Us Part II (2020)

Una de las entregas más polémicas y premiadas de la historia. Naughty Dog apostó por una trama intensa, madura y desgarradora que dividió opiniones pero se alzó como el gran vencedor del año.

Sekiro: Shadows Die Twice (2019)

FromSoftware consolidó su prestigio con una aventura de samuráis marcada por la precisión en el combate y una dificultad desafiante que premia la habilidad.

God of War (2018)

El renacimiento de Kratos. Santa Monica Studio reinventó la saga llevándola a la mitología nórdica, con un relato íntimo de padre e hijo que marcó un antes y un después en la franquicia.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)

Un cambio radical para la saga. Nintendo entregó un mundo abierto vasto, libre y lleno de posibilidades que influyó en toda una generación de videojuegos posteriores.

Overwatch (2016)

Blizzard irrumpió con un shooter multijugador basado en héroes carismáticos y trabajo en equipo, marcando el auge de los esports y el juego competitivo en la década.

The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

CD Projekt Red firmó uno de los RPG más aclamados de todos los tiempos, con una narrativa compleja, personajes inolvidables y un vasto mundo abierto que elevó los estándares del género.