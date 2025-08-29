¿Cómo será el intercambio de ropa más grande del mundo que llegará a La Moneda? Busca un récord Guinness / Cedida

Hace unos años, el desierto de Atacama fue noticia a nivel mundial por la montaña de ropa que estaba botada sobre la arena. Ahora, Chile busca llamar la atención del planeta por un tema que tiene que ver con la vestimenta pero con un ángulo mucho más positivo.

Este 25 de octubre, en el Centro Cultural de La Moneda, el colectivo The Ropantic Show buscará romper el Guinness World Records del intercambio de ropa más grande del mundo ¿Su fin? Ofrecer nuevos modelos de consumo para prevenir el residuo textil.

“Dimos la vuelta al mundo por las montañas de ropa en el desierto; que nos reconozcan hoy por la solución”, declara María José Gómez, fundadora de Ropantic Show, quien lidera la iniciativa.

Este evento buscará establecer un título inicial de 2.000 personas, auditado por la autoridad internacional “Guinness World Records” quien formalizó la postulación previamente.

The Ropantic Show es un emprendimiento de innovación social disruptiva que lleva mas de 14 años promoviendo el intercambio de ropa, por medio de eventos masivos en España y Chile, logrando hacer de este modelo sostenible de consumo un negocio escalable y rentable.

Su filosofía es la colaboración con marcas, gobierno y organizaciones civiles para llevar la moda circular a municipios, tiendas y universidades porque como señalan, el desafío necesita de todos, porque todos nos ponemos ropa día a día y eso deja huella.

Esta edición récord es parte del desarrollo de un Programa Nacional de Prevención de Residuos Textiles 2026, impulsado por la misma organización con el respaldo de Corfo, Ministerio del Medio Ambiente entre otros varios organismos.

En Chile, cada persona consume en promedio 32 kilos de textiles al año, generando más de 572 mil toneladas de residuos textiles, apenas reciclados en un 1%. Frente a esta realidad, el evento propone una experiencia inmersiva que combina intercambio gratuito de prendas seleccionadas, talleres de reparación y reciclaje creativo, y charlas con referentes del diseño local, las políticas públicas y las industrias creativas.

La iniciativa busca transformar hábitos de consumo y demostrar que la moda puede ser un espacio de empatía, conexión y comunidad. “Queremos seducir al consumidor con experiencias educativas, dinámicas y estéticamente cuidadas, que permitan reconectar con el valor de las prendas y el trabajo detrás de ellas”, señala Gómez.