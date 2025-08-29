Chile termina entre los seis mejores del Mundial de Fútbol Calle / Cedida

Esta semana, Chile participó en el Mundial de Fútbol Calle, donde personas sin techo compitieron en la cita planetaria que se desarrolló en Oslo.

El cuadro nacional mostró lo mejor de su repertorio, imponiéndose a Canadá, Suecia, Noruega, Escocia, Kirguistán, Irlanda del Norte y Dinamarca.

Lamentablemente, en busca de avanzar a semifinales, perdieron contra Polonia, asegurando su lugar entre los seis mejores de la cita planetaria.

“Este ha sido un torneo extremadamente competitivo, pero nuestro equipo ha mostrado un crecimiento impresionante en cada partido. Estamos orgullosos de estar entre los 6 mejores”, señaló Juan Erazo, entrenador de la selección chilena, quien cuenta con la experiencia de haber levantado el título mundial en tres ocasiones previas.

El plantel nacional fue acompañado por parte de la comunidad chilena en Suecia y Noruega, consolidándose en el Mundial de Fútbol Calle como uno de los programas socio-deportivos con más respaldo en el país.