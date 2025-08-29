;

VIDEO. Chef privado de un futbolista de Colo Colo se hace viral tras enseñar lo que preparó para el jugador albo

“Tiempo limitado, poca variedad en la comida… ese era el problema de mi cliente futbolista”, escribió el cocinero en el video que compartió en sus redes sociales.

ADN Radio

Instagram @brunogutierrez5

Instagram @brunogutierrez5

Un video compartido por el chef privado de un futbolista de Colo Colo se volvió viral en redes sociales durante las últimas horas.

Se trata de un registro publicado por el chef Mauricio Manríquez, en el cual, muestra las compras que realizó en el supermercado y las recetas que preparó especialmente para el defensa albo, Bruno Gutiérrez.

Tiempo limitado, poca variedad en la comida… ese era el problema de mi cliente futbolista. La solución: un food prep completo, nutritivo y lleno de sabor”, escribió el cocinero en el clip que compartió a través de TikTok.

El chef enseñó cada preparación que realizó para el zaguero del “Cacique”: pollo arvejado, pechugas de pollo rellenas con cebolla, queso y espinaca, zapallos italianos rellenos, lasaña boloñesa y tortillas de acelga.

“Cinco preparaciones para una semana completa para comer rico y variado. Gracias Bruno por abrirme las puertas de tu casa”, concluyó el chef Mauricio Manríquez en el video que ya cuenta con más de 15 mil likes y más de 260 mil reproducciones.

@chef.mauricio.manr

Tiempo limitado, poca variedad en la comida… ese era el problema de mi cliente futbolista. La solución: un meal prep completo, nutritivo y lleno de sabor 🍽️ Esto es un pedacito de lo que significa ser chef privado: organizar, cocinar y dejar todo listo para que el cliente disfrute sin preocupaciones. Gracias Bruno por la confianza y por abrirme las puertas de tu casa 💪🙌🏻. #chefprivado #chefadomicilio #mealprep #tiktokfood

♬ Bring More Food And Funk Now!_1 - Guz Aleksei Igorevich

