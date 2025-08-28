Un simple gesto que cambia vidas: juntamos tapas plásticas para ayudar a los niños con cáncer del Calvo Mackenna / Mario Andrés Vergara Escobar

¡Gracias por querer sumarte a Junta Tus Tapitas! Esta campaña recibe tapas plásticas para reciclar y transformarlas en apoyo concreto a niñas y niños del Hospital Luis Calvo Mackenna. Cada aporte cuenta: además de reducir residuos, ayudas a financiar insumos y mejoras para sus cuidados.

¿Qué tapitas sirven? Todas las de polipropileno (PP): bebidas, agua mineral, leche, jugos, café, cremas y también de higiene como shampoo u otros envases similares. Idealmente entrégalas limpias y secas para facilitar su acopio y reciclaje.

Cuando tengas una cantidad reunida, puedes llevarlas al acopio principal en el Hospital Luis Calvo Mackenna (Antonio Varas 360, Providencia). Los horarios son: lunes a viernes de 14:00 a 20:00, y fines de semana y festivos de 09:00 a 20:00.

También disponen de acopios en varias comunas de Santiago y en regiones.