;

Un simple gesto que cambia vidas: juntamos tapas plásticas para ayudar a los niños con cáncer del Calvo Mackenna

Dona tapas plásticas de polipropileno (bebidas, agua, leche, jugos, café, cremas, shampoo), limpias y secas. Cada aporte suma para seguir ayudando a niñas y niños del hospital.

Mario Vergara

Un simple gesto que cambia vidas: juntamos tapas plásticas para ayudar a los niños con cáncer del Calvo Mackenna

Un simple gesto que cambia vidas: juntamos tapas plásticas para ayudar a los niños con cáncer del Calvo Mackenna / Mario Andrés Vergara Escobar

¡Gracias por querer sumarte a Junta Tus Tapitas! Esta campaña recibe tapas plásticas para reciclar y transformarlas en apoyo concreto a niñas y niños del Hospital Luis Calvo Mackenna. Cada aporte cuenta: además de reducir residuos, ayudas a financiar insumos y mejoras para sus cuidados.

¿Qué tapitas sirven? Todas las de polipropileno (PP): bebidas, agua mineral, leche, jugos, café, cremas y también de higiene como shampoo u otros envases similares. Idealmente entrégalas limpias y secas para facilitar su acopio y reciclaje.

Cuando tengas una cantidad reunida, puedes llevarlas al acopio principal en el Hospital Luis Calvo Mackenna (Antonio Varas 360, Providencia). Los horarios son: lunes a viernes de 14:00 a 20:00, y fines de semana y festivos de 09:00 a 20:00.

También disponen de acopios en varias comunas de Santiago y en regiones.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad