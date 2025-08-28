En la edición de Los Tenores de este jueves 28 de agosto, nuestros panelistas escucharon a Vicente Pizarro y Lucas Assadi en la conferencia de capitanes previa al Superclásico de este domingo 31 de agosto.

Pancho Mouat, Cristian Arcos, Patricio Barrera, Leo Burgueño y Carlos Costas comentaron la negativa de Gustavo Quinteros para convertirse en el nuevo entrenador de Colo Colo y el DT que ahora toma la ventaja para reemplazar a Jorge Almirón.

Además, analizaron el presente de la Universidad de Chile previo a enfrentar a los albos y la citación por parte de Conmebol a Azul Azul para hacer sus descargos presencial tras la barbarie de Avellaneda.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 28 de agosto y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.