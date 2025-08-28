Uno de los últimos grandes delanteros centro que tuvo Colo Colo fue el paraguayo Lucas Barrios. La “Pantera”, como se le conocía, llegó al cuadro de Pedreros en 2008 procedente del Atlas de México y, en una temporada y media, deslumbró al fútbol chileno con su capacidad goleadora.

Tal fue el impacto del paraguayo en nuestro país que, en el mercado invernal de 2009, el Borussia Dortmund puso cerca de 4 millones de dólares para llevarse al atacante a Alemania.

En aquel tiempo, quien dirigía al cuadro germano era nada más y nada menos que Jürgen Klopp, considerado uno de los mejores entrenadores de la historia y que tuvo un particular recibimiento para Barrios en su llegada.

Según contó el propio futbolista a ESPN, el exentrenador del Liverpool le dijo: “Si no estudias alemán, conmigo no juegas”, en una forma de remarcar lo importante que es la comunicación para los futbolistas que emigran a otros países.

A pesar de la exigencia inicial, Barrios terminó adaptándose y fue clave en los éxitos del Dortmund bajo la conducción de Jürgen Klopp, consiguiendo ser bicampeones de la Bundesliga entre las temporadas 2011 y 2012.