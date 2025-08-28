Motochorros roban $100 millones a comerciante en Estación Central

06 DE FEBRERO DE 2020/CON CON La PDI investiga un robo frustrado a una sucursal del Banco de Chile, en Con Con. Cinco sujetos fueron detenidos por la policial civil mientras cavaban un tunel para ingresar a la boveda de la entidad bancaria. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Dos motochorros asaltaron la tarde de ayer miércoles a un comerciante de origen libanés en Estación Central, sustraéndole una mochila con $100 millones en efectivo. El hecho ocurrió en el sector de Las Bandurrias.

Según los primeros antecedentes, la víctima —propietaria de varios locales en el barrio Meiggs— habría sido seguida desde su domicilio. Ya en la vía pública, dos sujetos a bordo de motocicletas lo intimidaron con armas de fuego y le arrebataron la mochila antes de huir.

La Fiscalía encargó a la Policía de Investigaciones realizar las pericias para dar con los autores y establecer el recorrido previo y posterior al atraco.

Noticia en desarrollo...