Motochorros roban $100 millones a comerciante en Estación Central

La Fiscalía encargó a la Policía de Investigaciones realizar las pericias para dar con los autores.

Mario Vergara

Dos motochorros asaltaron la tarde de ayer miércoles a un comerciante de origen libanés en Estación Central, sustraéndole una mochila con $100 millones en efectivo. El hecho ocurrió en el sector de Las Bandurrias.

Según los primeros antecedentes, la víctima —propietaria de varios locales en el barrio Meiggs— habría sido seguida desde su domicilio. Ya en la vía pública, dos sujetos a bordo de motocicletas lo intimidaron con armas de fuego y le arrebataron la mochila antes de huir.

La Fiscalía encargó a la Policía de Investigaciones realizar las pericias para dar con los autores y establecer el recorrido previo y posterior al atraco.

Noticia en desarrollo...

