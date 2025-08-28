;

FOTO. “Clásico de la hermandad”: Colo Colo sorprende con nuevo amistoso internacional por festejos del Centenario

El ‘cacique’ aprovechará la nueva fecha FIFA para verse las caras con su mejor amigo en el continente.

Gonzalo Miranda

Agencia Uno

Agencia Uno

Motivos para festejar no hay muchos en Colo Colo, pero el pueblo albo no olvida que, aún, están en su año Centenario. Fue el Club Social y Deportivo Colo Colo quienes confirmaron un nuevo amistoso internacional para festejar los 100 años del club.

El nuevo rival del ‘popular’ será su mejor amigo latinoamericano: Alianza Lima vendrá nuestro país para desafiar al ‘cacique’, quienes ni siquiera tienen nuevo entrenador para lo que resta de temporada.

El compromiso se jugará el próximo sábado 6 de septiembre, en el Estadio Monumental, en plena fecha FIFA, cuando La Roja esté jugando sus últimos encuentros de las Eliminatorias 2026.

Un enfrentamiento que promete ser inolvidable gracias a la presencia de estrellas del fútbol y la hermandad entre estos dos gigantes del continente", esgrimieron en redes sociales.

Agregan que “nuestras socias y socios tendrán un 30% de descuento y podrán comprar +2 entradas. Además, con Mercado Pago hay un 20% de descuento. Las entradas estarán disponibles para todo el público a partir de este sábado”, cerraron.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad