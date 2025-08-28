FOTO. “Clásico de la hermandad”: Colo Colo sorprende con nuevo amistoso internacional por festejos del Centenario
El ‘cacique’ aprovechará la nueva fecha FIFA para verse las caras con su mejor amigo en el continente.
Motivos para festejar no hay muchos en Colo Colo, pero el pueblo albo no olvida que, aún, están en su año Centenario. Fue el Club Social y Deportivo Colo Colo quienes confirmaron un nuevo amistoso internacional para festejar los 100 años del club.
El nuevo rival del ‘popular’ será su mejor amigo latinoamericano: Alianza Lima vendrá nuestro país para desafiar al ‘cacique’, quienes ni siquiera tienen nuevo entrenador para lo que resta de temporada.
El compromiso se jugará el próximo sábado 6 de septiembre, en el Estadio Monumental, en plena fecha FIFA, cuando La Roja esté jugando sus últimos encuentros de las Eliminatorias 2026.
“Un enfrentamiento que promete ser inolvidable gracias a la presencia de estrellas del fútbol y la hermandad entre estos dos gigantes del continente", esgrimieron en redes sociales.
Agregan que “nuestras socias y socios tendrán un 30% de descuento y podrán comprar +2 entradas. Además, con Mercado Pago hay un 20% de descuento. Las entradas estarán disponibles para todo el público a partir de este sábado”, cerraron.