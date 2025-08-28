Motivos para festejar no hay muchos en Colo Colo, pero el pueblo albo no olvida que, aún, están en su año Centenario. Fue el Club Social y Deportivo Colo Colo quienes confirmaron un nuevo amistoso internacional para festejar los 100 años del club.

El nuevo rival del ‘popular’ será su mejor amigo latinoamericano: Alianza Lima vendrá nuestro país para desafiar al ‘cacique’, quienes ni siquiera tienen nuevo entrenador para lo que resta de temporada.

El compromiso se jugará el próximo sábado 6 de septiembre, en el Estadio Monumental, en plena fecha FIFA, cuando La Roja esté jugando sus últimos encuentros de las Eliminatorias 2026.

“Un enfrentamiento que promete ser inolvidable gracias a la presencia de estrellas del fútbol y la hermandad entre estos dos gigantes del continente", esgrimieron en redes sociales.

Agregan que “nuestras socias y socios tendrán un 30% de descuento y podrán comprar +2 entradas. Además, con Mercado Pago hay un 20% de descuento. Las entradas estarán disponibles para todo el público a partir de este sábado”, cerraron.