Reforma de Pensiones: empleadores ya comenzaron a pagar el 1 % adicional de cotización

Los primeros aportes de la cotización adicional del 1 % a cargo de los empleadores ya comenzaron a realizarse en el marco de la Reforma de Pensiones.

Según informó el Instituto de Previsión Social (IPS), la plataforma Previred habilitó desde el 21 de agosto la opción para declarar y pagar estas cotizaciones correspondientes a las remuneraciones del mismo mes.

El proceso tiene como plazo máximo el 13 de septiembre a las 13:45 horas si se realiza de manera electrónica, mientras que los pagos manuales deben concretarse hasta el día 10.

De este 1 % extra, un 0,1 % se destina a las cuentas individuales de capitalización en las AFP, mientras que el 0,9 % va al Seguro Social, un fondo creado para mejorar las pensiones de actuales y futuros jubilados. La recaudación de este seguro está a cargo del IPS.

“Muchos empleadores se han mantenido informados de esta nueva cotización y cómo hacerla. Sin embargo, es importante que quienes aún no lo hacen verifiquen la información sobre la nueva cotización”, señaló el director nacional del IPS, Juan José Cárcamo Hemmelmann.

Aspectos a considerar

El pago se realiza a través de Previred, en los plazos habituales de cotizaciones.

Quienes utilizan software de remuneraciones deben actualizar los archivos con los nuevos campos del Seguro Social antes de cargar la nómina.

Los empleadores que declaran directamente en Previred ya encuentran habilitados los campos necesarios para incluir la nueva cotización.

Entre las novedades se incluyen casillas para la Compensación por Diferencias de Expectativas de Vida, la identificación de jornada laboral (completa o parcial) y la remuneración imponible del mes anterior, clave para el cálculo de pagos en caso de licencias médicas.

Más información

El Gobierno lanzó la campaña “Una Buena Noticia Para Chile: ¡Suben las pensiones!”, con el fin de difundir los beneficios de la Reforma y el rol clave del aporte adicional, que irá aumentando progresivamente en los próximos años.

Los empleadores pueden informarse y resolver dudas en los portales www.previred.com, www.chileatiende.cl, www.ips.gob.cl y www.lareformadepensiones.cl.