Diputado DC pide a Jeannette Jara suspender militancia en el PC: “Cada día la torpedean cuando lo que necesita es apoyo”

Los últimos dichos de Lautaro Carmona y Daniel Jadue, ambos miembros del Partido Comunista, han generado tensión tanto en la candidatura de Jara como en el oficialismo.

Pese a que es una de las que lidera las preferencias de cara a las elecciones presidenciales, los últimos días de Jeannette Jara (PC) han sido de tensión y de desmarques, y no precisamente por críticas o emplazamientos de la oposición.

Esto porque los dichos de Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista que criticó la labor de Mario Marcel, junto con los de Daniel Jadue, quien hizo una dura crítica al sistema carcelario justo cuando Jara está siendo cuestionada en materia de seguridad, generaron complicaciones tanto para la abanderada como también para la coalición oficialista.

Ante este escenario, el diputado de la Democracia Cristiana (DC) por la región de Los Lagos, Hector Barria, pidió a Jara suspender su militancia en el PC. “Este es el momento en que Jeannette Jara debe suspender su militancia en el PC”, señaló.

No por los militantes de base y buenos colegas del congreso; es la oportunidad de romper vínculos con los dichos de Jadue y los de Carmona”, agregó el parlamentario.

Cada día la torpedean cuando lo que necesita es apoyo”, aseveró Barría.

