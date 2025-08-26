Valeria Cárcamo rompe el silencio tras polémica decisión del Frente Amplio

Después de una semana de silencio, Valeria Cárcamo reapareció públicamente tras la sorpresiva decisión del Frente Amplio de bajar su candidatura a diputada por el distrito 7.

“No quiero que me juzguen por mis victorias, quiero que me juzguen cómo me levanto después de mis derrotas”, mencionó tras lo sucedido.

De 31 años y oriunda de Calbuco, Cárcamo llevaba tiempo trabajando en su postulación en la Quinta Región, donde se radicó hace años.

Para muchos, era una carta segura del FA en el distrito, pero justo cuando cerraba la inscripción de candidaturas, ella misma comunicó la noticia.

“Mi partido, el Frente Amplio, me acaba de informar que no iré a competir en la carrera parlamentaria”, explicó en su momento.

La decisión generó gran polémica, no solo por la inesperada bajada, sino también por la ausencia de candidaturas femeninas de un sector político que se presenta como defensor del feminismo.

“Vengo de otro Chile”

En un video publicado en sus redes sociales, Cárcamo compartió su experiencia en la política y los desafíos a los que se ha enfrentado.

“En el camino me di cuenta que personas de origen pobre o clase media, y más siendo mujer, costaba hacer política“, cuestionó.

“Cuesta el doble al ser de origen pobre, el triple por ser mujer y el cuádruple por ser parte de las disidencias y diversidades sexuales”, añadió.

“Yo vengo de otro Chile, del que no sale en las páginas sociales de El Mercurio, ni tiene grandes personajes en las historias oficiales", expuso Valeria.

“Por eso me mantengo en la política. Creo que mi rol es comunicar e informar a las personas que no han tenido el privilegio y la oportunidad de poder hacerlo y entrar también en este ciclo político”, puntualizó.

Finalmente, Cárcamo anunció su decisión de continuar activa en la política, ahora apoyando la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

“Yo me pongo a disposición de la campaña, integrar el comando de Jeannette Jara, porque es la única candidata en la carrera presidencial que entiende lo que estoy diciendo”, concluyó.