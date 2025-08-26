Spotify anuncia una nueva función para interactuar entre su usuarios

Spotify ha dado un paso más hacia la integración de funciones sociales en su plataforma al anunciar el lanzamiento de una nueva herramienta de mensajería directa.

Esta función permitirá a los usuarios enviar mensajes privados dentro de la aplicación, facilitando el intercambio de canciones, álbumes y playlists con amigos sin necesidad de salir de la app.

La nueva función estará disponible para todos los usuarios mayores de 16 años, tanto en cuentas gratuitas como Premium.

Para acceder a ella, los usuarios deberán tocar su foto de perfil en la esquina superior izquierda de la aplicación. Desde allí, podrán acceder a una bandeja de entrada donde se mostrarán las conversaciones y solicitudes de mensajes.

Además, podrán compartir contenido directamente desde la vista “En reproducción” tocando el ícono de compartir y seleccionando a un amigo para enviarle el contenido.

En la misma línea, desde la plataforma se han implementado varias medidas para garantizar la privacidad y seguridad de los usuarios.

Los usuarios podrán aceptar o rechazar solicitudes de mensajes, bloquear a otros usuarios y reportar contenido inapropiado.

Además, la compañía escaneará los mensajes para detectar contenido dañino o ilegal y revisará los mensajes reportados por los usuarios.

Disponibilidad en Chile

Aunque Spotify no ha especificado los mercados exactos en los que se está desplegando esta función, es probable que esté disponible en Chile, ya que la compañía suele lanzar nuevas características en América Latina.

Se recomienda a los usuarios chilenos asegurarse de tener la última versión de la aplicación instalada para acceder a esta nueva función.

Con el lanzamiento de los mensajes directos, Spotify refuerza su apuesta por convertirse en una plataforma más social y centrada en el usuario.

Esta nueva herramienta facilitará el intercambio de música y fortalecerá las conexiones entre amigos dentro de la aplicación.