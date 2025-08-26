;

Spotify anuncia una nueva función para interactuar entre su usuarios

La plataforma se convertirá en mucho más que un reproductor de música.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / Avid Photographer. Travel the wo

Spotify ha dado un paso más hacia la integración de funciones sociales en su plataforma al anunciar el lanzamiento de una nueva herramienta de mensajería directa.

Esta función permitirá a los usuarios enviar mensajes privados dentro de la aplicación, facilitando el intercambio de canciones, álbumes y playlists con amigos sin necesidad de salir de la app.

La nueva función estará disponible para todos los usuarios mayores de 16 años, tanto en cuentas gratuitas como Premium.

Para acceder a ella, los usuarios deberán tocar su foto de perfil en la esquina superior izquierda de la aplicación. Desde allí, podrán acceder a una bandeja de entrada donde se mostrarán las conversaciones y solicitudes de mensajes.

Revisa también:

ADN

Además, podrán compartir contenido directamente desde la vista “En reproducción” tocando el ícono de compartir y seleccionando a un amigo para enviarle el contenido.

En la misma línea, desde la plataforma se han implementado varias medidas para garantizar la privacidad y seguridad de los usuarios.

Los usuarios podrán aceptar o rechazar solicitudes de mensajes, bloquear a otros usuarios y reportar contenido inapropiado.

Además, la compañía escaneará los mensajes para detectar contenido dañino o ilegal y revisará los mensajes reportados por los usuarios.

Disponibilidad en Chile

Aunque Spotify no ha especificado los mercados exactos en los que se está desplegando esta función, es probable que esté disponible en Chile, ya que la compañía suele lanzar nuevas características en América Latina.

Se recomienda a los usuarios chilenos asegurarse de tener la última versión de la aplicación instalada para acceder a esta nueva función.

Con el lanzamiento de los mensajes directos, Spotify refuerza su apuesta por convertirse en una plataforma más social y centrada en el usuario.

Esta nueva herramienta facilitará el intercambio de música y fortalecerá las conexiones entre amigos dentro de la aplicación.

ADN

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad