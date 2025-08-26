;

Rodrigo Ureña y su millonaria donación a los hinchas de la U agredidos en Avellaneda: “Lo hice de corazón”

El actual jugador de Universitario de Perú entregó $1.500.000 a los afectados que se encuentran en Argentina.

La tragedia ocurrida en el duelo entre Universidad de Chile e Independiente por la Copa Sudamericana, donde los hinchas de la U fueron brutalmente agredidos a la vista de la policía, ha causado impacto internacional.

Pese a que dentro del Estadio Libertadores de América los fanáticos azules fueron dejados en soledad ante la tromba argentina, fuera de la cancha han sido muchos quienes han solidarizado con los afectados.

Uno de los que se metió la mano al bolsillo para apoyar a quienes quedaron abandonados en Buenos Aires fue Rodrigo Ureña, volante chileno de Universitario de Perú y confeso hincha de los azules.

El futbolista de 32 años aportó 1 millón 500 mil pesos para ayudar a los aficionados que se encontraban hospitalizados en Argentina y, en una breve conversación con TNT Sports, señaló: “Lo hice de corazón”.

Cabe recordar que Rodrigo Ureña debutó con la camiseta de Universidad de Chile en 2013 y estuvo ligado al club hasta 2016, años en los que alcanzó a disputar 18 partidos.

