El cambio de fondo que empuja la Generación Z en los beneficios laborales: personalización, bienestar y apoyo para mascotas

La Generación Z está reescribiendo el mapa de los beneficios corporativos. Entre 23 y 28 años, estos trabajadores priorizan esquemas a la medida que incluyan salud mental, flexibilidad, más días libres y opciones vinculadas a sus estilos de vida, como seguros para mascotas y permiso por su pérdida. La tendencia contrasta con los planes tradicionales —salud, vida, dental y catastrófico— que aún adoptan tres de cada cuatro empresas.

De acuerdo con los hallazgos del estudio Health on Demand 2025 de Merce, cuando las personas pueden personalizar su “cartera” de beneficios, aumenta su sensación de respaldo: sube la probabilidad de que perciban que la empresa se preocupa por su bienestar, que confían en recibir ayuda en momentos críticos y que consideran competitiva la oferta frente al mercado. En sentido inverso, los paquetes rígidos se asocian a menores niveles de confianza y valoración.

Las prioridades varían por cohorte. La Generación Z valora con mayor fuerza la salud mental, el tiempo y el desarrollo personal; en cambio, los baby boomers continúan inclinándose por coberturas clásicas y estabilidad financiera. También se observan brechas por género: a nivel global, las mujeres reportan menor bienestar físico y mental y menor confianza para costear atención médica, por lo que tienden a valorar beneficios específicos para salud femenina y apoyos de cuidado.

La investigación muestra que los trabajadores que pueden personalizar sus beneficios:

Tienen 78% de probabilidades de sentir que su empleador se preocupa por su bienestar ( frente al 29% entre quienes no pueden personalizar).

de probabilidades de sentir que su empleador se preocupa por su bienestar ( entre quienes no pueden personalizar). Confían en un 80% en que recibirán apoyo en momentos críticos ( frente al 35% ).

en que recibirán apoyo en momentos críticos ( ). Consideran en un 76% que sus beneficios están a la altura o por sobre los del mercado (frente al 21%).

Lo que piden (y lo que dejan)

Marcela Ávalos, subgerente de consultoría en beneficios de Mercer Marsh Beneficios, advierte que las prioridades están cambiando: “Una empresa puede ofrecer un seguro de salud muy competitivo, pero un colaborador joven quizá prefiera reducir esa cobertura para destinar ese presupuesto a un seguro para su mascota o comprar días adicionales de vacaciones”.

Las plataformas digitales y la inteligencia artificial ya permiten adaptar beneficios a perfiles individuales, recomendando coberturas y servicios según necesidades cambiantes. Para los empleadores, no acompañar esta evolución implica perder atractivo en segmentos donde autenticidad, flexibilidad y capacidad de elección son decisivas para atraer y retener talento.