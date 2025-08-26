;

FOTOS. Cristóbal Muñoz revive la dura lesión que sufrió contra la U: “Miré hacia atrás y cuando vi que no había nadie, me di cuenta que era grave”

El zaguero de Audax Italiano agradeció la masiva muestra de apoyo, destacó el respaldo de su familia y lo mental.

Martín Neut

Cristóbal Muñoz

Cristóbal Muñoz / Foto Instagram

El 17 de agosto, Cristóbal Muñoz, defensor de Audax Italiano, vivió uno de los episodios más difíciles de su carrera profesional.

En pleno partido frente a Universidad de Chile, el zaguero de 25 años sufrió la rotura del tendón de Aquiles, lesión que lo obligará a estar al menos seis meses fuera de las canchas.

En conversación con AS Chile, el jugador recordó el instante en que todo ocurrió. “Sentí como un piedrazo en el talón. Miré hacia atrás y cuando vi que no había nadie, me di cuenta que era grave (...) Estaba destrozado”, relató.

Aunque en un primer momento no sintió dolor intenso, sí lo invadió la frustración y la desesperación.

El momento fue aún más complejo al pensar en su familia. “Mis papás no estaban en el estadio, pero sí mi pareja y mi hija, y lo único que pensé era que quería verlos, porque se iban a preocupar por la ambulancia. Fue todo muy estresante, porque estaba mal”, reconoció.

“Estoy con psicólogo”

Ya en la clínica, los dolores se hicieron más intensos, aunque rápidamente fueron controlados tras la cirugía. “La operación salió muy bien, todo va mejorando de a poco”, comentó.

Cristóbal Muñoz / Foto Instagram

Muñoz también destacó el inesperado respaldo que recibió desde distintos rincones del fútbol chileno. “Nunca había tenido el Instagram tan lleno de mensajes de gente de muchos equipos (...) Fue una sorpresa grata de saber que hay mucha gente que te apoya”, valoró.

El defensor, que ya había superado una rotura de ligamentos hace tres años, asegura que ahora enfrenta el proceso con mayor madurez y fortaleza mental. “Más que el dolor, juega mucho lo mental. Estoy con psicólogo, con la contención de Audax y mi familia. Estoy tranquilo”, afirmó.

