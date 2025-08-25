;

Exparticipante de reality chileno confirma romance con vocalista de Ke Personajes

Los tortolitos revelaron su amorío a través de emotivas publicaciones en redes sociales.

Nelson Quiroz

Exparticipante de reality chileno confirma romance con vocalista de Ke Personajes

Exparticipante de reality chileno confirma romance con vocalista de Ke Personajes / Google

La española Gemma Collado, recordada por su paso en los realities chilenos ¿Volverías con tu ex? y Doble Tentación, vuelve a estar en el centro de la atención mediática.

Esta vez, no por un encierro televisivo, sino por su nueva relación con Emanuel Noir, vocalista de la popular banda argentina Ke Personajes.

Durante el fin de semana, ambos utilizaron sus redes sociales para compartir románticas postales que confirmaron los rumores que circulaban hace semanas.

Revisa también

ADN

Collado publicó un carrusel de fotografías acompañadas de la frase “Re mal, pero mal de bien”, a lo que Noir respondió con un elogioso “Muuuy bien”.

El cantante también sorprendió a sus seguidores con un mensaje cargado de emoción dedicado a la española: “En el momento justo de mi vida, Dios obró con tu presencia. Presente y futuro”. La dedicatoria, recogida por Infama, encendió rápidamente las redes, donde los fanáticos celebraron la nueva pareja.

Gemma Collado fue parte de la televisión chilena en 2016, cuando ingresó al reality de Mega junto a su entonces pareja, Pascual Fernández. Años más tarde contrajo matrimonio con el productor chileno Jorge Guzmán, unión que solo se extendió por ocho meses.

Por su parte, Emanuel Noir ha tenido una vida sentimental mediática. Tras su relación con Julieta Farías, madre de sus dos hijas, en 2023 presentó públicamente a Sophia Ramos como su pareja, vínculo que terminó antes de iniciar esta nueva etapa con Collado.

El romance entre la exchica reality y el cantante de cumbia argentina ya genera comentarios tanto en Chile como en Argentina, especialmente porque Ke Personajes se prepara para una de sus etapas de mayor internacionalización.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad