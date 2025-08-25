Exparticipante de reality chileno confirma romance con vocalista de Ke Personajes

La española Gemma Collado, recordada por su paso en los realities chilenos ¿Volverías con tu ex? y Doble Tentación, vuelve a estar en el centro de la atención mediática.

Esta vez, no por un encierro televisivo, sino por su nueva relación con Emanuel Noir, vocalista de la popular banda argentina Ke Personajes.

Durante el fin de semana, ambos utilizaron sus redes sociales para compartir románticas postales que confirmaron los rumores que circulaban hace semanas.

Collado publicó un carrusel de fotografías acompañadas de la frase “Re mal, pero mal de bien”, a lo que Noir respondió con un elogioso “Muuuy bien”.

El cantante también sorprendió a sus seguidores con un mensaje cargado de emoción dedicado a la española: “En el momento justo de mi vida, Dios obró con tu presencia. Presente y futuro”. La dedicatoria, recogida por Infama, encendió rápidamente las redes, donde los fanáticos celebraron la nueva pareja.

Gemma Collado fue parte de la televisión chilena en 2016, cuando ingresó al reality de Mega junto a su entonces pareja, Pascual Fernández. Años más tarde contrajo matrimonio con el productor chileno Jorge Guzmán, unión que solo se extendió por ocho meses.

Por su parte, Emanuel Noir ha tenido una vida sentimental mediática. Tras su relación con Julieta Farías, madre de sus dos hijas, en 2023 presentó públicamente a Sophia Ramos como su pareja, vínculo que terminó antes de iniciar esta nueva etapa con Collado.

El romance entre la exchica reality y el cantante de cumbia argentina ya genera comentarios tanto en Chile como en Argentina, especialmente porque Ke Personajes se prepara para una de sus etapas de mayor internacionalización.