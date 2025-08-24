Habilitan paso Los Libertadores para este domingo luego de intensas nevadas por sistema frontal

La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes emitió un comunicado informando la apertura del paso fronterizo de Los Libertadores desde este domingo.

Recordar que el Sistema Integrado Cristo Redentor se encontraba cerrado desde el pasado miércoles debido al ingreso del sistema frontal que dejó nevadas en la alta montaña.

Así, el corredor vuelve a ofrecer conexión terrestre entre Chile y Argentina para todo tipo de vehículo , a partir de las 08:00 horas y hasta las 20 horas.

“Se recomienda a los usuarios el tránsito con precaución”, sostuvo en el comunicado la Delegación Presidencial, indicando que los usuarios pueden mantenerse informados en las siguientes cuentas de Twitter: @CFLosLibertador y @UPFronterizos.