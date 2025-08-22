Estos son los mejores locales en Santiago para probar el Barros Jarpa

Este clásico nace en los años 20 desde el Club de la Unión. Su nombre proviene desde el abogado Ernesto Barros Jarpa.

A diferencia de otros tostados, el Barros Jarpa se distingue por la preparación a la plancha, en donde el queso y jamón se funden al unísono.

Y no puede faltar en los días de inviernos otoñales, ya sea como desayuno, merienda o cena, siendo una buena opción a consumir en cualquier horario.

A continuación te dejamos los mejores lugares para visitar y deleitar este clásico, según The Clinic.

Lomit’s

Este local ubicado en Providencia mantiene un valor de $7.750 y lo mejor es un jamón y queso a la plancha en un pan ligeramente tostado con un toque de aceite.

Dominó’s

Este restaurante de cadena también te promete el clásico y acompañado en combos de desayuno, con opciones a elegir como té, café o jugo.

La Fuente Chilena

La característica de este local es su pan: que es entre frica y amasado, con abundante queso y jamón que desborda, lo que le otorga un sabor único. El precio es de $4.600.

Cecinas Soler

Este local se destaca por realizar un jamón planchado y jugoso, lo que lo diferencia por sobre otros Barros Jarpa, sin embargo, el precio es considerable: $9.150.

Elkika

Este restaurante es reconocido por sus completos y churrascos, pero su Barros Jarpa cautiva muchos paladares. Es realizado en frica gorda y relleno de jamón y queso. El valor es de $6.400

Fuente Suiza

Ubicado en Ñuñoa y un valor accesible. El pan es amplio y con ingredientes rebosantes que son cubiertos con una frica dorada. Cuesta $6.000.

Mokka

En este caso, el pan es servido en pan de molde, con un tostado liviano y cantidades perfectas de jamón y queso. Ideal para acompañar la tarde. El precio es de $6.690.

Confitería Torres

A pesar del local sea ícono del Barros Luco, el Jarpa no queda atrás. Se mantiene con una marraqueta tostada acompañada de una buena dosis de jamón y queso por plancha. Su valor es accesible: $6.500.