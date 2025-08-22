;

Estos son los mejores locales en Santiago para probar el Barros Jarpa

Más allá de un simple sándwich, el tradicional pan con jamón y queso, es más frecuente de lo habitual en los desayunos y onces de los chilenos.

María Jesús Núñez

Este clásico nace en los años 20 desde el Club de la Unión. Su nombre proviene desde el abogado Ernesto Barros Jarpa.

A diferencia de otros tostados, el Barros Jarpa se distingue por la preparación a la plancha, en donde el queso y jamón se funden al unísono.

Y no puede faltar en los días de inviernos otoñales, ya sea como desayuno, merienda o cena, siendo una buena opción a consumir en cualquier horario.

A continuación te dejamos los mejores lugares para visitar y deleitar este clásico, según The Clinic.

Lomit’s

Este local ubicado en Providencia mantiene un valor de $7.750 y lo mejor es un jamón y queso a la plancha en un pan ligeramente tostado con un toque de aceite.

Dominó’s

Este restaurante de cadena también te promete el clásico y acompañado en combos de desayuno, con opciones a elegir como té, café o jugo.

La Fuente Chilena

La característica de este local es su pan: que es entre frica y amasado, con abundante queso y jamón que desborda, lo que le otorga un sabor único. El precio es de $4.600.

Cecinas Soler

Este local se destaca por realizar un jamón planchado y jugoso, lo que lo diferencia por sobre otros Barros Jarpa, sin embargo, el precio es considerable: $9.150.

Elkika

Este restaurante es reconocido por sus completos y churrascos, pero su Barros Jarpa cautiva muchos paladares. Es realizado en frica gorda y relleno de jamón y queso. El valor es de $6.400

Fuente Suiza

Ubicado en Ñuñoa y un valor accesible. El pan es amplio y con ingredientes rebosantes que son cubiertos con una frica dorada. Cuesta $6.000.

Mokka

En este caso, el pan es servido en pan de molde, con un tostado liviano y cantidades perfectas de jamón y queso. Ideal para acompañar la tarde. El precio es de $6.690.

Confitería Torres

A pesar del local sea ícono del Barros Luco, el Jarpa no queda atrás. Se mantiene con una marraqueta tostada acompañada de una buena dosis de jamón y queso por plancha. Su valor es accesible: $6.500.

