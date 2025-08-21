“Su nombre aparece en la lista”: el desesperado relato de padre de joven hincha la de U. de Chile detenido en Avellaneda / ALEJANDRO PAGNI

El padre de uno de los hinchas chilenos detenidos tras los incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile relató la incertidumbre que vive desde que supo que su hijo, de 22 años, figura entre los 97 arrestados por la policía argentina.

“No he podido hablar con él. Lo único que sabemos es lo que me dijeron sus amigos: que está detenido en Argentina. En la lista de los noventa y siete aparece su nombre. Sus amigos me contaron que él se quedó solo allá. Ellos siguieron en el bus en el que iban, pero los hicieron bajar cuando la policía argentina los tenía”, señaló.

El hombre explicó que su hijo salió rápidamente del estadio, pero fue interceptado por autoridades policiales. “ Salieron cuando dijeron que había que salir. Mi hijo fue de los primeros en hacerlo y la policía lo estaba esperando afuera. No había policías dentro del estadio”, contó.

“Salieron juntos. Cuando todos arrancaban, mis hijos corrieron para un lado y ellos para otro. Los amigos alcanzaron a subir al bus, pero mi hijo no, porque la policía argentina lo detuvo. Ahora está en el lugar donde tienen a los noventa y siete”.

También acusó que las autoridades argentinas les quitaron todo contacto: “La policía argentina les quitó los teléfonos y todo. No tenemos comunicación con él. Solo sabemos que está en la lista de detenidos”.

Pese a la situación, aclaró que su hijo “está bien. No está herido. Que nos den información y lo puedan soltar. Uno no puede ir para allá, entonces necesitamos que nos orienten”.

El padre detalló que parte de los hinchas viajaba en buses que salieron desde la comuna de Padre Hurtado: “Somos de Recoleta. Pero allá se juntaron, porque desde ahí salen todos los buses. Eran como ocho o diez buses que iban para Argentina”.

“Esperamos que nos atiendan, que nos den información. Tengo a mi hijo allá sin ropa, sin documentos. Ayer le deposité plata, pero no sé si pudo retirarla. Él solo tiene la ropa con la que entró al estadio. Salió corriendo y la policía lo detuvo afuera, mientras sus amigos lograron escapar. Eso fue lo que pasó”, cerró.