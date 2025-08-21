;

AUDIO. Solidaridad en medio del caos: hinchas de Racing y vecinos dieron resguardo a seguidores de la U en medio de graves incidentes en Argentina

Parte de los connacionales que viajaron hasta Buenos Aires para alentar a la U de Chile quedaron a la deriva luego de la cancelación del partido con Independiente, pero fueron asistidos por vecinos del Estadio Libertadores de América.

Mario Vergara

Hinchas de Racing y residentes de barrios aledaños al Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, en Buenos Aires, auxiliaron y refugiaron a grupos de seguidores de Universidad de Chile que quedaron a la deriva luego de que parte de los buses de traslado se retiraran en plena emergencia tras la cancelación del encuentro con Independiente de Avellaneda por disturbios en el interior.

Según relataron fuentes de Radio ADN, Los primeros diez buses lograron salir, pero otros abandonaron la zona, dejando a numerosos aficionados sin transporte desde su hotel o punto de encuentro hasta el recinto.

Ante esa situación, vecinos abrieron sus hogares para ofrecer resguardo temporal a los simpatizantes chilenos, mientras seguidores de Racing colaboraron en la protección y acompañamiento de quienes habían quedado expuestos en las inmediaciones.

Comienzo de las agresiones

El panorama se tensó a los tres minutos de iniciado el segundo tiempo del partido, cuando comenzaron lanzamientos de objetos desde un sector del estadio. Posteriormente, el ingreso de un grupo vinculado a la barra de Independiente derivó en corridas y desorden en las tribunas, lo que dificultó la segregación de públicos y forzó la evacuación parcial de áreas comprometidas.

En medio de los disturbios se registraron agresiones a hinchas de la U en zonas altas del estadio. Testigos relataron que algunas personas se lanzaron desde graderías para escapar del tumulto. Al cierre, no había confirmación oficial sobre lesionados de gravedad o víctimas fatales.

Acción solidaria

Dentro del anillo interno, guardias privados formaron un cordón de aproximadamente 50 efectivos para despejar pasillos y bordes de campo, facilitando la salida de quienes permanecían en el recinto. Con ese despliegue, las tribunas quedaron prácticamente vacías, mientras se coordinaban rutas seguras hacia los puntos de reunión.

La acción solidaria de hinchas de Racing y de vecinos del sector se transformó en un factor clave para amortiguar los riesgos del episodio, brindando albergue puntual y acompañamiento a los seguidores chilenos que habían quedado sin transporte.

