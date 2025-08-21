Horario verano: ¿cuándo comienza el cambio de hora y quiénes son los más afectados? / Mintra Kwthijak

El día 6 de septiembre se realizará el cambio de hora correspondiente a la estación de verano. En Chile, esta medida se utiliza para aprovechar más la luz solar. Sin embargo, puede tener efectos negativos en la población neurodivergente.

Como es costumbre en nuestro país el horario cambia dos veces al año: uno de invierno y otro de verano. A excepción de la Región de Magallanes y el Territorio Chileno Antártico.

Nuevo horario: ¿A qué hora sale y se oculta el sol?

El sol saldrá a las 6:53 de la mañana, mientras que se ocultará a las 18:28 de la tarde.

¿Cómo afecta a las personas neurodivergentes?

Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o con otras condiciones de neurodesarrollo pueden ser las más afectadas.

Así lo precisa la Dra. Melissa Álvarez Majmud, neuróloga especialista en neurodesarrollo y directora del Centro Neuro Estímulo, quien explica que en estos casos la transición horaria puede generar alteraciones más marcadas en el sueño y el funcionamiento diario, siendo las personas neurodivergentes las más afectadas.

“En el caso de personas neurodivergentes, la preparación debe ser más consciente, con apoyos y ajustes que reduzcan el estrés y faciliten la adaptación”, concluye Álvarez.