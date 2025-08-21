“Barbarie...”: Confederación Brasileña de Fútbol hizo exigencias tras incidentes del duelo entre Independiente y la U / ALEJANDRO PAGNI

Aunque no había equipos ni personas de su país involucrados en los incidentes, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió un comunicado en el que le pidió a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) “total rigurosidad en la investigación de los hechos ocurridos” en el estadio Libertadores de América.

“La barbarie de anoche durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, va en contra de todos los principios del deporte que tanto amamos”, dice un comunicado de la CBF.

“El fútbol, una de las grandes expresiones de pasión y unión de los pueblos sudamericanos, no puede ser escenario de violencia, intolerancia y falta de respeto”, agregó.

Aparte del rigor en la investigación, la CBF pidió que el proceso sea “ágil y transparente, y que los responsables sean identificados y castigados con severidad”.

La CBF manifestó su “solidaridad con las víctimas de la violencia y con sus familias”. Cabe destacar que hace unos días, el equipo argentino Godoy Cruz perdió ante Atlético Mineiro por 2-1 en Brasil y tras el partido, la policía local agredió a los hinchas del equipo mendocino.

En los últimos meses, este hecho se ha repetido en distintos choques entre equipos e hinchadas de ambos países.