“Los hombres no tenemos las manos crespas”: Presidente Boric hace llamado a la corresponsabilidad en la labor de cuidados

El Presidente Gabriel Boric inició su visita a la Región de Ñuble encabezando, en el Gimnasio Municipal de Coelemu, la firma del convenio que extiende la Red Local de Apoyos y Cuidados a 13 comunas, como parte del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida.

En su intervención, el Mandatario subrayó que la carga del cuidado recae mayoritariamente en mujeres y pidió a los hombres asumir un rol activo. “Hay muchas veces pobreza material, pobreza de recursos económicos, pero también los cuidadores sufren otra pobreza, que es pobreza de tiempo”, afirmó. Añadió que “Los hombres no tenemos las manos crespas, tenemos que cuidar también”, tenemos que avanzar en corresponsabilidad”.

Boric sostuvo que descansar y tener vida social “también es un derecho”, especialmente para quienes cuidan a otras personas. Mencionó actividades cotidianas como “tomarse un café, ir a la peluquería, salir con amistades o tener una cita”, y recalcó que muchas cuidadoras no pueden hacerlo por la demanda “24/7” que implica el cuidado.

El Presidente destacó el papel de los centros comunitarios de cuidado como espacios de respiro y apoyo mutuo, donde quienes realizan labores de cuidado pueden “encontrarse con gente que vive la misma experiencia” y acceder a servicios que alivian su carga.

Alcance de la ampliación

El convenio incorpora seis nuevas comunas a la red—Coelemu, Chillán Viejo, Yungay, Coihueco, Cobquecura y San Nicolás—que se suman a San Carlos, Quirihue, Ninhue, Portezuelo, El Carmen, Ránquil y Chillán, totalizando 13 en la región.

La Red Local de Apoyos y Cuidados es parte de la Política Nacional de Apoyos y Cuidados y contempla tres componentes: Plan de Cuidados (diagnóstico y diseño de apoyos en cada hogar), Servicio de Atención Domiciliaria (prestaciones en el domicilio) y Servicios Especializados de Apoyos y Cuidados (derivaciones y apoyos técnicos según necesidad).

Objetivo de la medida

Con la extensión, el Gobierno busca formalizar apoyos que hoy asumen principalmente las familias, reducir brechas territoriales y mejorar la calidad de vida tanto de las personas que requieren cuidados como de quienes los proveen. La instalación de equipos locales y la articulación con redes comunitarias serán los primeros pasos en las comunas incorporadas.