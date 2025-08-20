;

“El 48% de las tareas que hacen los chilenos se puede hacer en menos de la mitad de tiempo con la IA”

Natalia Lidijover es directora ejecutiva de Futuro del Trabajo SOFOFA Capital Humano, uno de los impulsores de Hazlo con IA. Esto dijo en Tu Nuevo ADN.

¿Cómo mejorar la productividad en Chile con la inteligencia artificial? El proyecto Hazlo con IA surge a partir del estudio “Oportunidades de la IA Generativa en el Futuro del Trabajo en Chile” que midió las oportunidades de aceleración que presenta la IA Generativa en las tareas asociadas a las 100 principales ocupaciones de Chile, que representan el 62% de la fuerza laboral.

Los resultados indican que, en promedio, un 48% de las tareas asociadas a estos empleos pueden ser aceleradas de manera significativa mediante el uso de IA Generativa (IAGen), lo que evidencia importantes oportunidades y desafíos para el mercado laboral y la formulación de políticas públicas en el país.

Natalia Lidijover, Directora Ejecutiva Futuro del Trabajo SOFOFA Capital Humano, uno de los impulsores de Hazlo con IA, habló con Andrea Obaid en Tu Nuevo ADN.

“Ajustamos cada tarea y vimos el índice de aceleración. ¿Qué es eso? ¿Cuánto se puede hacer esa tarea o cuáles de esas tareas se pueden hacer en menos de la mitad del tiempo con más o igual calidad? Y con eso llegamos al índice de aceleración de las 100 ocupaciones, tarea a tarea, y por lo tanto la oportunidad que trae la IA para el país“, dijo Lidijover a ADN.

- ¿Qué conclusiones tuvieron en el sentido de cómo puede acelerar el trabajo la inteligencia artificial, sin quitártelo? Ese es el gran miedo que todos hablan.

“De estas 100 ocupaciones, ninguno puede acelerar todas sus tareas. Y al revés tampoco. Nadie no tiene al menos una tarea que acelerar.

Y, en promedio, el 48% de las tareas que hacen estas ocupaciones de los chilenos, se puede hacer en menos de la mitad de tiempo. Pero si pudiéramos hacer magia y despertar mañana haciendo todas las tareas que se pueden acelerar con inteligencia artificial, tiene un impacto de 12 puntos del PIB".

