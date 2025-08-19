Metro de Santiago anuncia retraso en servicio por corte de corriente en Línea 1

A través de sus redes sociales, el Metro de Santiago informó retrasos en su frecuencia habitual de trenes.

Según detalló la empresa, se registró un corte de corriente en la estación Moneda, en Línea 1.

Según informaron en sus redes sociales, la situación afecta a Línea 1.

“Línea 1 presenta un retraso en el servicio debido a un corte de corriente en estación La Moneda”, señalaron.

Ante esta situación, pusieron a disposición un justificativo para estudiantes y trabajadores que necesiten presentarlo en sus trabajos o recintos educacionales.