Este martes 19 de agosto, en La Pintana, donde se emplazarán los futuros talleres y cocheras, el Presidente de la República, Gabriel Boric, dio inicio a las obras de la Línea 9 del Metro de Santiago, que permitirá ir desde Puente Alto al centro de Santiago en aproximadamente 35 minutos.

La futura Línea 9 del Metro recorrerá el eje de avenida Santa Rosa con 27 km y 19 estaciones, integrando el norte y el sur de la capital a través de seis combinaciones con la red existente y en construcción. El proyecto busca beneficiar directamente a cerca de 2 millones de personas, mejorando conexiones y tiempos de viaje en un corredor con alta demanda cotidiana.

Comunas y combinaciones clave

Comunas conectadas: Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana y Puente Alto .

. Intercambios con la red:

Puente Cal y Canto (con L2, L3 y futura L7 ),

Santa Lucía (con L1 ),

Matta (con L3 ),

Bío Bío (con L6 ),

Santa Rosa (con L4A ),

Plaza de Puente Alto (con L4).

Apertura por tramos (2030–2033)

La entrada en servicio será gradual, en tres etapas, para compatibilizar ingeniería, obras y evaluación ambiental.

Tramo 1 (2030): 10 estaciones / 14 km , entre Bío Bío y Plaza La Pintana (≈250 m al norte de Santa Rosa con Gabriela).

, entre y (≈250 m al norte de Santa Rosa con Gabriela). Tramo 2 (2032): 4 estaciones / 4 km , entre Bío Bío y Puente Cal y Canto .

, entre y . Tramo 3 (2033): 5 estaciones / 9 km, entre Plaza La Pintana y Plaza de Puente Alto (pasando por Bajos de Mena).

Tiempos de viaje, inversión y empleo

La conexión centro de Santiago ↔ centro de Puente Alto se proyecta en torno a 35 minutos, una reducción estimada de 28% frente a los ~50 minutos actuales. La inversión total asciende a US$ 2.733 millones y se calculan más de 20 mil empleos en todas las fases del proyecto.

Taller y cocheras en La Pintana

El soporte operacional de la línea se edificará en La Pintana: un recinto de aprox. 14 hectáreas y 45.000 m² construidos para talleres, infraestructura y administración. El hito de inicio de movimiento de tierra se calendariza como punto de arranque de las faenas del sistema de material rodante y mantenimiento.