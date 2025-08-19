VIDEO. Línea 9 del Metro: estas son las comunas donde pasará y las fecha para abrir sus tres tramos
La futura Línea 9 del Metro recorrerá el eje Avenida Santa Rosa con 27 km y 19 estaciones, conectando ocho comunas del norte al sur de la capital y sumando seis combinaciones a la red
Este martes 19 de agosto, en La Pintana, donde se emplazarán los futuros talleres y cocheras, el Presidente de la República, Gabriel Boric, dio inicio a las obras de la Línea 9 del Metro de Santiago, que permitirá ir desde Puente Alto al centro de Santiago en aproximadamente 35 minutos.
La futura Línea 9 del Metro recorrerá el eje de avenida Santa Rosa con 27 km y 19 estaciones, integrando el norte y el sur de la capital a través de seis combinaciones con la red existente y en construcción. El proyecto busca beneficiar directamente a cerca de 2 millones de personas, mejorando conexiones y tiempos de viaje en un corredor con alta demanda cotidiana.
Comunas y combinaciones clave
- Comunas conectadas: Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana y Puente Alto.
- Intercambios con la red:
- Puente Cal y Canto (con L2, L3 y futura L7),
- Santa Lucía (con L1),
- Matta (con L3),
- Bío Bío (con L6),
- Santa Rosa (con L4A),
- Plaza de Puente Alto (con L4).
Apertura por tramos (2030–2033)
La entrada en servicio será gradual, en tres etapas, para compatibilizar ingeniería, obras y evaluación ambiental.
- Tramo 1 (2030): 10 estaciones / 14 km, entre Bío Bío y Plaza La Pintana (≈250 m al norte de Santa Rosa con Gabriela).
- Tramo 2 (2032): 4 estaciones / 4 km, entre Bío Bío y Puente Cal y Canto.
- Tramo 3 (2033): 5 estaciones / 9 km, entre Plaza La Pintana y Plaza de Puente Alto (pasando por Bajos de Mena).
Tiempos de viaje, inversión y empleo
La conexión centro de Santiago ↔ centro de Puente Alto se proyecta en torno a 35 minutos, una reducción estimada de 28% frente a los ~50 minutos actuales. La inversión total asciende a US$ 2.733 millones y se calculan más de 20 mil empleos en todas las fases del proyecto.
Taller y cocheras en La Pintana
El soporte operacional de la línea se edificará en La Pintana: un recinto de aprox. 14 hectáreas y 45.000 m² construidos para talleres, infraestructura y administración. El hito de inicio de movimiento de tierra se calendariza como punto de arranque de las faenas del sistema de material rodante y mantenimiento.