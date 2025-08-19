Inédito festival de rock indie traerá a destacada banda estadounidense: revisa cuándo y cómo adquirir entradas

La escena independiente chilena tendrá un nuevo espacio en septiembre con el estreno de Ruidograma, un festival inédito que reunirá propuestas nacionales e internacionales en la explanada del Centro Cultural Matucana 100.

El evento no solo ofrecerá presentaciones en vivo, sino también una feria de discos, editoriales musicales y publicaciones independientes, generando un espacio de encuentro para la cultura alternativa.

La primera edición contará con el regreso de los neoyorquinos A Place to Bury Strangers, considerados “la banda más ruidosa de Estados Unidos” y referentes del noise rock y postpunk contemporáneo.

Tras su paso por escenarios chilenos en 2019, la agrupación volverá para encabezar un cartel en el que también destacan exponentes nacionales.

Entre los invitados se encuentran Asia Menor, vinculados al sello Fisura y parte de la nueva ola del postpunk chileno.

A ellos se suma Talismán, trío que apuesta por una propuesta psicodélica y experimental dentro del catálogo de Poxi Records.

El line up lo completa Adelaida, banda esencial del shoegaze nacional, con trayectoria tanto en Chile como en el extranjero. Su música combina potencia, atmósfera y melodía, consolidándolos como uno de los referentes actuales del rock chileno.

¿Cómo adquirir entradas para Ruidograma?

Ruidograma se celebrará el 12 de septiembre en Matucana 100. Los tickets están disponibles en Ticketplus, con un valor de $22.000 en preventa (más cargo por servicio).

La organización está a cargo del equipo del festival En Órbita, que durante más de una década ha impulsado la internacionalización de la música chilena y latinoamericana, con experiencias previas junto a artistas como The Damned, Brant Bjork y The Brian Jonestown Massacre.