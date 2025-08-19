;

ICARE realizará su congreso de Organización y Personas enfocado en las trabas del mercado laboral: habrá un panel presidencial

Este año el lema es “Desatar: liberar el trabajo, activar la productividad, elevar el potencial humano” y tendrá como novedad a dos expositores internacionales.

ICARE realizará su congreso de Organización y Personas enfocado en las trabas del mercado laboral: habrá un panel presidencial

ICARE realizará su congreso de Organización y Personas enfocado en las trabas del mercado laboral: habrá un panel presidencial

El próximo 26 de agosto, a las 08:00 horas, en el Metropolitan Santiago, ICARE realizará la 27ª versión de su Congreso de Organización y Personas cuyo lema este año es “Desatar: liberar el trabajo, activar la productividad, elevar el potencial humano”, que tiene como fin identificar y promover soluciones a los nudos que impiden que Chile vuelva a crecer con fuerza, sostenibilidad y visión de país.

La actividad, organizada por el Círculo de Personas y Organización de la entidad, quiere relevar cómo, a través del mercado laboral, las empresas pueden soltar las amarras para potenciar la productividad a través de cinco temas clave: productividad, liderazgo, aprendizaje continuo, inteligencia artificial y visión país, abriendo una nueva conversación sobre el crecimiento económico y el mundo laboral.

Para ello, ICARE invitó a diversos expositores, nacionales e internacionales, quienes, a través de su experiencia, darán las claves para adaptar un mercado en plena transformación, con múltiples desafíos por delante.

Destaca la participación de los norteamericanos Aaron Hurst, autor de Purpose Economy, fundador de Taproot Foundation y socio de Almabrands, y Debbie Lovich, directora general y socia senior de BCG en Boston.

El congreso finalizará con un panel de conversación en el que participarán los candidatos presidenciales José Antonio Kast, Jeannette Jara, Evelyn Matthei, Franco Parisi y Johannes Kaiser, en un espacio que será presentado por Holger Paulmann, presidente de ICARE y moderado por la past president de la institución, Karen Thal, donde se abordarán los desafíos del mercado laboral en Chile.

