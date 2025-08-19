Admisión educación superior 2026: estas son las universidades que aún no están acreditadas
Conocer cuáles son las entidades educacionales que cuentan con el respaldo de la CNA es fundamental a la hora de elegir una casa de estudios.
La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) es la entidad responsable de garantizar la calidad de las instituciones de Educación Superior en Chile, las cuales clasifica por tres niveles de acreditación.
El primer nivel, es el básico, hasta tres años; le sigue el avanzado, de cuatro a cinco años; y de excelencia, por seis o siete años.
Otro factor importante a considerar es que para optar a los beneficios estudiantiles, incluyendo a la gratuidad, solo se puede aplicar si el/la postulante se matricula en una institución de educación superior acreditada por la CNA.
¿Cuáles son las Universidades sin acreditación?
- Universidad de Aconcagua
- Universidad SEK
- Universidad La República
¿Cuáles son las Universidades en proceso de acreditación?
- Universidad de La Frontera
- Universidad Gabriela Mistral
- Universidad Miguel de Cervantes
- Universidad Santo Tomás
¿Cuáles son las universidades con mayor excelencia académica? (7 años de acreditación)
- Pontificia U. Católica de Chile
- Pontificia U. Católica de Valparaíso
- Universidad de Chile
- Universidad de Concepción
- Universidad Santiago de Chile