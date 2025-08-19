Admisión educación superior 2026: estas son las universidades que aún no están acreditadas

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) es la entidad responsable de garantizar la calidad de las instituciones de Educación Superior en Chile, las cuales clasifica por tres niveles de acreditación.

El primer nivel, es el básico, hasta tres años; le sigue el avanzado, de cuatro a cinco años; y de excelencia, por seis o siete años.

Otro factor importante a considerar es que para optar a los beneficios estudiantiles, incluyendo a la gratuidad, solo se puede aplicar si el/la postulante se matricula en una institución de educación superior acreditada por la CNA.

¿Cuáles son las Universidades sin acreditación?

Universidad de Aconcagua

Universidad SEK

Universidad La República

¿Cuáles son las Universidades en proceso de acreditación?

Universidad de La Frontera

Universidad Gabriela Mistral

Universidad Miguel de Cervantes

Universidad Santo Tomás

¿Cuáles son las universidades con mayor excelencia académica? (7 años de acreditación)