;

Admisión educación superior 2026: estas son las universidades que aún no están acreditadas

Conocer cuáles son las entidades educacionales que cuentan con el respaldo de la CNA es fundamental a la hora de elegir una casa de estudios.

María Jesús Núñez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Maribel Fornerod

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) es la entidad responsable de garantizar la calidad de las instituciones de Educación Superior en Chile, las cuales clasifica por tres niveles de acreditación.

El primer nivel, es el básico, hasta tres años; le sigue el avanzado, de cuatro a cinco años; y de excelencia, por seis o siete años.

Otro factor importante a considerar es que para optar a los beneficios estudiantiles, incluyendo a la gratuidad, solo se puede aplicar si el/la postulante se matricula en una institución de educación superior acreditada por la CNA.

Más información

ADN

¿Cuáles son las Universidades sin acreditación?

  • Universidad de Aconcagua
  • Universidad SEK
  • Universidad La República

¿Cuáles son las Universidades en proceso de acreditación?

  • Universidad de La Frontera
  • Universidad Gabriela Mistral
  • Universidad Miguel de Cervantes
  • Universidad Santo Tomás

¿Cuáles son las universidades con mayor excelencia académica? (7 años de acreditación)

  • Pontificia U. Católica de Chile
  • Pontificia U. Católica de Valparaíso
  • Universidad de Chile
  • Universidad de Concepción
  • Universidad Santiago de Chile

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad