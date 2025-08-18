Universidad de Chile dio a conocer este lunes su tercera camiseta para la presente temporada. Los azules, junto a la marca alemana Adidas, revelaron la indumentaria que rinde homenaje “a una de las épocas más exitosas del club”.

“Una historia que brilla. La leyenda está de vuelta. Presentamos la nueva tercera camiseta de la U, que revive la energía de una era inolvidable", escribió el club a través de sus redes sociales.

El diseño evoca el modelo alternativo que utilizó la U entre las temporadas 2012 y 2014, periodo en que el conjunto estudiantil club consiguió levantar un torneo nacional (Apertura 2012) y una Copa Chile (2012-13).

La nueva indumentaria, que tiene el amarillo flúor como color principal, está acompañada de las tradicionales franjas azules a los costados y el símbolo de la U en color rojo. Además, en su parte posterior destaca la frase: “Eres mi vida entera”.

La tercera camiseta de Universidad de Chile ya está disponible en las tiendas oficiales de Adidas y a través de su sitio web adidas.cl. Su precio es de $59.990 para hombres y mujeres, mientras que para niños y niñas tiene un valor de $49.990.