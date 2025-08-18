Tiene 28 años, es príncipe de Noruega y está acusado de 32 delitos: violación, violencia y amenazas de muerte / HAKON MOSVOLD LARSEN

Los fiscales noruegos anunciaron este lunes que Marius Borg Høiby, hijo de 28 años de la princesa heredera Mette-Marit, fue acusado formalmente de múltiples delitos graves tras una extensa investigación. Según informó la emisora pública NRK, entre los 32 cargos presentados figuran violación, abuso en una relación cercana contra una expareja, violencia contra otra persona, amenazas de muerte e infracciones de tránsito.

El fiscal del estado de Oslo, Sturla Henriksbø, explicó que, de ser declarado culpable, Høiby podría enfrentar hasta 10 años de prisión. El joven, hijastro del príncipe heredero Haakon, carece de título real y no desempeña funciones oficiales dentro de la Casa Real.

Las acusaciones surgen tras una serie de arrestos ocurridos el año pasado, cuando Høiby fue detenido en varias ocasiones por distintas denuncias. Actualmente se encuentra en libertad a la espera de juicio, previsto para mediados de enero, con una duración estimada de seis semanas.

El equipo de defensa del acusado declaró que toman el caso con seriedad, pero niegan la mayoría de los hechos, especialmente los relacionados con abuso y violencia sexual. “Marius no reconoce irregularidades en gran parte de las acusaciones”, señaló su defensa.

Desde el Palacio Real se limitaron a señalar que corresponde a los tribunales determinar los hechos y que no emitirán comentarios adicionales mientras el proceso esté en curso.