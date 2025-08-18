;

Tiene 28 años, es príncipe de Noruega y está acusado de 32 delitos: violación, violencia y amenazas de muerte

El Palacio Real se desmarcó de la causa contra Marius Borg Høiby y señaló que será la justicia la que determine responsabilidades.

Mario Vergara

Tiene 28 años, es príncipe de Noruega y está acusado de 32 delitos: violación, violencia y amenazas de muerte

Tiene 28 años, es príncipe de Noruega y está acusado de 32 delitos: violación, violencia y amenazas de muerte / HAKON MOSVOLD LARSEN

Los fiscales noruegos anunciaron este lunes que Marius Borg Høiby, hijo de 28 años de la princesa heredera Mette-Marit, fue acusado formalmente de múltiples delitos graves tras una extensa investigación. Según informó la emisora pública NRK, entre los 32 cargos presentados figuran violación, abuso en una relación cercana contra una expareja, violencia contra otra persona, amenazas de muerte e infracciones de tránsito.

El fiscal del estado de Oslo, Sturla Henriksbø, explicó que, de ser declarado culpable, Høiby podría enfrentar hasta 10 años de prisión. El joven, hijastro del príncipe heredero Haakon, carece de título real y no desempeña funciones oficiales dentro de la Casa Real.

Revisa también:

ADN

Las acusaciones surgen tras una serie de arrestos ocurridos el año pasado, cuando Høiby fue detenido en varias ocasiones por distintas denuncias. Actualmente se encuentra en libertad a la espera de juicio, previsto para mediados de enero, con una duración estimada de seis semanas.

El equipo de defensa del acusado declaró que toman el caso con seriedad, pero niegan la mayoría de los hechos, especialmente los relacionados con abuso y violencia sexual. “Marius no reconoce irregularidades en gran parte de las acusaciones”, señaló su defensa.

Desde el Palacio Real se limitaron a señalar que corresponde a los tribunales determinar los hechos y que no emitirán comentarios adicionales mientras el proceso esté en curso.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad