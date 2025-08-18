Bella Ramsey quiere sumarse a Marvel Studios y genera polémica por el personaje que tiene en mente

Bella Ramsey, conocida por su papel de Ellie en The Last of Us, sorprendió al confesar que le encantaría formar parte de Marvel Studios, una de las franquicias más populares de la industria cinematográfica.

Y si bien ha recibido un sinfín de críticas por ser seleccionada en el cast de la serie, su nombre suena constantemente entre diferentes productoras para futuros proyectos.

Bajo este escenario, se viralizó una reciente entrevista en la que reconoce que le encantaría formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Sin embargo, lo más llamativo resulta ser el personaje que tiene en mente. Y es que apunta a un importante rol, muy popular entre el público.

De manera concreta, la actriz reveló que le gustaría darle vida nada más y nada menos que a Spider-Man. De forma sorpresiva, apunta a la versión original, a Peter Parker.

Aunque Ramsey reconoció que sería “grandioso” interpretar a un superhéroe pensado para ella, señaló que lo que realmente le atrae es encarnar al Hombre Araña.

“Tom Holland, has hecho un increíble trabajo. Quizá deberían hacer una nueva película de Spider-Man para mí”, comentó la actriz en conversación con Variety.

Además, Bella reconoció su limitada experiencia con las películas de Marvel: “Vi Spider-Man con Andrew Garfield, estuvo increíble, lo amé”.

Spider-Man: Brand New Day ya está en marcha

Más allá de todo lo que se pueda especular sobre el futuro del UCM, la continuidad de Tom Holland y los próximos desafíos de Bella Ramsey, lo cierto es que la nueva aventura ya está en desarrollo.

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day inició en Glasgow, Escocia, y las imágenes del set se viralizaron rápidamente.

“Usar este traje de nuevo es curioso, ya saben, es diferente de alguna forma. También es la primera vez que tenemos fans en el set desde el primer día, así que me siento realmente emocionado de compartir esto con todos ellos”, señaló Holland.

El actor inglés bromeó sobre su experiencia como superhéroe: “Este es mi cuarto primer día”, refiriéndose a los inicios de cada película de Spider-Man en la que ha participado.

El set de Glasgow fue diseñado para replicar la ciudad de Nueva York. Además, el director ha optado por reducir el uso de CGI: no se usan pantallas verdes ni trajes de captura de movimiento, sino arneses que permiten a Holland y a su doble de acción realizar las acrobacias de forma más realista.