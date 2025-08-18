Árbitro denuncia insultos del coordinador de Ñublense durante el juego ante Palestino / Instagram @nublensesadp

El pasado sábado, Ñublense supo imponer la localía para vencer a Palestino en el Nelson Oyarzún.

En Chillán, los “Diablos Rojos” lograron abrochar los tres puntos pese a jugar con 10 jugadores desde el minuto 42, por expulsión de Federico Mateos.

Sin embargo, en el debate y reclamos de los locales por la determinación, también fue expulsado el coordinador del equipo, Nicolás Ortega.

En su informe emanado a la ANFP, el juez del partido, Rodrigo Carvajal, justificó su determinación sobre el integrante del staff de Ñublense.

“Emplea lenguaje ofensivo e insultante tras un cobro del árbitro, diciendo “están cobrando puras weas”“, parte diciendo el texto.

Luego, profundizó, puntualizando en que Nicolás Ortega, “cuando se va retirando, le dice al cuarto árbitro “son entero malos los culiaos”“.

Habrá que ver la sanción que pueda zanjar en su contra el Tribunal de Disciplina durante su sesión de este martes en Quilin.