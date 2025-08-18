;

Árbitro denuncia insultos del coordinador de Ñublense durante el juego ante Palestino

Rodrigo Carvajal describió los epítetos que lo llevaron a expulsar al personero chillanejo durante el juego contra los árabes.

Carlos Madariaga

Árbitro denuncia insultos del coordinador de Ñublense durante el juego ante Palestino

Árbitro denuncia insultos del coordinador de Ñublense durante el juego ante Palestino / Instagram @nublensesadp

El pasado sábado, Ñublense supo imponer la localía para vencer a Palestino en el Nelson Oyarzún.

En Chillán, los “Diablos Rojos” lograron abrochar los tres puntos pese a jugar con 10 jugadores desde el minuto 42, por expulsión de Federico Mateos.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, en el debate y reclamos de los locales por la determinación, también fue expulsado el coordinador del equipo, Nicolás Ortega.

En su informe emanado a la ANFP, el juez del partido, Rodrigo Carvajal, justificó su determinación sobre el integrante del staff de Ñublense.

“Emplea lenguaje ofensivo e insultante tras un cobro del árbitro, diciendo “están cobrando puras weas”“, parte diciendo el texto.

Luego, profundizó, puntualizando en que Nicolás Ortega, “cuando se va retirando, le dice al cuarto árbitro “son entero malos los culiaos”“.

Habrá que ver la sanción que pueda zanjar en su contra el Tribunal de Disciplina durante su sesión de este martes en Quilin.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad