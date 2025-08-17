Muere Terence Stamp, el actor británico que dio vida al villano de Superman

Santiago

La familia del actor británico Terence Stamp comunicó este domingo su fallecimiento. Conocido por su papel como el villano en Superman, Stamp tenía 87 años.

En el comunicado difundido se destacó: “Deja un extraordinario trabajo como actor y escritor que seguirá inspirando a la gente” , sin precisar las causas de su muerte.

Nacido en el East End londinense en 1938, Stamp vivió de niño los bombardeos durante la II Guerra Mundial.

Gracias a una beca, estudió interpretación y compartió piso con Michael Caine. Además, fue pareja de Julie Christie.

Stamp recibió una nominación al Oscar en 1962 por Billy Budd, dirigida por Peter Ustinov, y trabajó con directores como Federico Fellini y Pier Paolo Pasolini.

Sin embargo, fue su papel en Superman el que consolidó su estatus de estrella internacional, dejando un legado duradero en la historia del cine.