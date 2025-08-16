Tragedia en Pichilemu: paracaidista muere en confuso accidente tras lanzarse de avioneta

La mañana de este sábado se registró un trágico accidente en Pichilemu, en la región de O’Higgins.

De acuerdo con información preliminar, poco antes de las 11:30 horas un paracaidista murió tras caer en calle la Washington Saldías, entre Agustín Ross y Jaramillo.

El perímetro fue cerrado. En el lugar trabaja personal de Bomberos, Carabineros, SAMU y seguridad municipal. También se espera la presencia del Servicio Médico Legal (SML).

Según El Rancagüino, la persona fallecida sería chilena, de sexo masculino y habría saltado de una avioneta. Por razones que aún se investigan, el paracaídas no se abrió.

Aún no se sabe su identidad.

El club aéreo de Pichilemu llevaba a cabo un show durante esta jornada y paracaidista formaba parte del mismo.