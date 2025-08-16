;

“El día de mi accidente solo pensé en mí y tomé la decisión de quitarme la vida, necesitaba un descanso”

“Pasé un episodio de infidelidad y eso me hizo un quiebre por dentro”, confesó el exportero Cristóbal Campos sobre el accidente de tránsito que le significó la amputación de su pie derecho.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Cristóbal Campos, exportero de Universidad de Chile y San Antonio Unido, confesó nuevos detalles sobre el accidente de tránsito que casi le cuesta la vida el pasado 2 de septiembre de 2024 y que le significó la amputación de su pie derecho.

A casi un año de aquel episodio, el futbolista concedió una entrevista para el programa Podemos Hablar, donde reconoció, tal como lo había hecho con anterioridad, que ese día quiso atentar contra su vida.

“Llevaba muchos años guardándome muchas cosas. El día de mi accidente fui completamente frío, solo pensé en mí y tomé la decisión de quitarme la vida porque necesitaba un descanso”, afirmó.

“Un último respiro, son decisiones donde uno toca fondo y no sabe cómo manejarlo. Me había cegado en que era mi única salida”, agregó Campos.

“Pasé un episodio de infidelidad y eso me hizo un quiebre por dentro”

El exgolero nacional detalló que mientras iba conduciendo, llamó a dos personas con la finalidad de despedirse. “Hablé con mi ex pareja y con mi mejor amigo, prácticamente me estaba despidiendo, pero con otras palabras para que no fuera tan fuerte para ellos”, aseguró.

Además, reveló que dicha decisión la había tomado después de enterarse de una dolorosa infidelidad. “Vi cosas, viví más de un episodio de cosas muy fuertes y tener que perdonar cosas que no son perdonables. Era la primera mujer que tenía en mi vida”, recordó.

“Pasé un episodio, que lo presencié, de infidelidad, y eso me hizo un quiebre por dentro que no me volví a recuperar más. Es algo que, la verdad, los días para adelante ya no eran los mismos", añadió el ex arquero.

Finalmente, Cristóbal Campos reconoció que “desde ahí no volví a ser yo, porque es algo que se quebró dentro de mí, que emocionalmente no funcionaba igual”.

